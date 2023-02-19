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29.08.2017 09:45Павлюченко стал любимцем армянских фанатов, а его клуб рвется к успеху в Кубке России и выходу в ФНЛ. Александр Плеханов посмотрел футбол с трибуны и разобрался, что вообще из себя представляет «Арарат».43
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05.08.2017 08:05Калининградская «Балтика» долго тонула в проблемах, но этим летом прекрасно изменилась. Николай Живоглядов рассказывает, как калининградцы развивают менеджемент, состав и визуальный образ.17
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20.02.2017 10:00Следующим летом Калининград ждет чемпионат мира, а местный футбольный актив – «Балтика» – стоит на вылет в ПФЛ. Вытаскивать команду бросился Игорь Черевченко. «Бомбардир» рассказывает, причем здесь пасьянс «Косынка», хромая собака Зина и таинственный Джафар.11
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14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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11.11.2016 13:50Английский «Рочдэйл» внес в заявку на матч пятилетнего игрока, который смертельно болен. Мальчик всегда мечтал стать игроком любимого клуба. «Бомбардир» собрал еще несколько историй, которые заставляют задуматься о самом важном.4