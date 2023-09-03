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    • Новый скандал в РПЛ: «Локомотив» не отпустил Изидора во Францию – он уехал из России и отказывается от возвращения

    Новый скандал в РПЛ: «Локомотив» не отпустил Изидора во Францию – он уехал из России и отказывается от возвращения

    История Вильсона Изидора – одна из самых интересных в это трансферное окно. Он был, вероятно, главным кандидатом на уход из «Локо», но трансфер так и не случился, несмотря на слухи. Теперь Изидор вообще вне заявки команды – домашний матч с «Балтикой» «Локомотив» проводит без него. Изидора, кстати, нет и в России.

    А точно ли Изидор мог уйти?

    Вот вам небольшой дайджест инсайдов вокруг Изидора и его потенциального трансфера:

    • Начало августа: L’Equipe написал об интересе к Изидору со стороны «Марселя». Конкретики не было.

    • 15 августа тот же L’Equipe написал, что «Марсель» договорился с Изидором, но теперь нужно согласовать сделку с «Локо». А это стоит 6-7 млн евро.

    • «Чемпионат» заявил, что у «Локо» есть предложение по Изидору от «Марселя» на 7 млн евро. Спустя два дня «Матч ТВ» написал, что «Локомотив» отклонил этот оффер.

    • 28 августа, «Матч ТВ»: «Марсель» арендует Изидора с правом выкупа. Позже эту информацию опроверг спортдир «Марселя» в интервью «Чемпионату».

    • 31 августа, Le Parisien заявил, что «Лорьян» и «Метц» интересовались Изидором. Но сделка так и не состоялась.

    А что там Изидор: пропускал матч из-за травмы, «Локо» ждал предложения, а теперь он вообще не в России

    В этом сезоне Вильясон Изидор попал в заявку «Локомотива» на пять встреч:

    • Всего отыграл в четырех матчах: один старт и три выхода на замену;
    • Статистика: гол и желтая карточка в этих играх;
    • Последняя встреча, в которой Изидор поучаствовал, состоялась 12 августа. 27 августа он остался в запасе на матч с «Сочи».

    На встречу с «Краснодаром» Изидор не поехал: клуб оставил его в Москве и заявил, что сделал это после советов врачей. После этого никаких заявлений «Локомотив» об Изидоре не делал на сайте, в телеграм-канале и других соцсетях.

    Зато за несколько часов до старта матча с «Балтикой» пресс-служба прокомментировала ситуацию:

    «После матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ФК «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством ФК «Локомотив» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

    ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком ФК «Локомотив». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен».

    Чуть позже высказался агент Изидора Гарольд Ичбиа:

    «Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течение года и сдержал своe слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

    Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

    «Метц» предлагал € 500 тыс. за аренду + € 5 млн – опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

    «Марсель» предлагал € 1 млн + опцию выкупа в € 5 млн, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

    Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

    Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит € 2 млн за аренду игрока, а общую сумму с учeтом выкупа в размере € 6,5 млн, если клуб примет предложение».

    Фото: официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    03.09.2023 17:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +514

      aldo conte 5 сентября, 13:18

      У РЖД деньги есть, так что "Локо" не много потерял. Пока есть поддержка госкомпаний, наши клубы могут "чудить" и делать вид, что они не знают о решениях ФИФА и УЕФА разрывать контракты иностранным футболистам с клубами РПЛ. А когда теряют деньги, рассуждать о морали, порядочности и т.п.

      0
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      Рейтинг: +3689

      FRZZ 3 сентября, 20:52

      Если футболист решил уйти, то нужно его отпускать. Локомотив сам виноват, жадность губит фраера.

      1
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 19:37

      Отказали и остались с носом. Локи это и есть лохи!

      2
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      Рейтинг: +2639

      моэм 3 сентября, 18:18

      За игрока в 5 000 000 евро , предложили целых 5 копеек и ведь всерьёз считали , что Локо будет счастлив от радости за этот грабёж ....а Локо чуть ли не послал их.....т.е.занял жёсткую позицию отстаивая свои интересы , а по другому с этими козлами нельзя .

      2
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