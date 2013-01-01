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Команды
Балтика
Результаты
€ 31 млн
Балтика - результаты матчей
Калининград
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ростех Арена
Сайт:
http://www.fc-baltika.ru/
Тренер:
Андрей Талалаев
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Россия. Кубок. 2026/2027
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Россия. Первый дивизион. 2008
Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1996
12.09 | 14:00
Факел
2 : 2
Балтика
06.09 | 20:45
Балтика
0 : 1
Локомотив
30.08 | 15:00
Родина
0 : 3
Балтика
24.08 | 20:30
Балтика
1 : 1
Рубин
16.08 | 19:30
Балтика
1 : 2
Спартак
08.08 | 15:30
Крылья Советов
0 : 2
Балтика
01.08 | 20:45
Балтика
2 : 1
Динамо
24.07 | 20:00
ЦСКА
2 : 1
Балтика
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