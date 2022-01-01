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РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Состав
€ 31 млн
Балтика - состав команды
Калининград
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ростех Арена
Сайт:
http://www.fc-baltika.ru/
Тренер:
Андрей Талалаев
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Латышонок Евгений
Вра
28
€ 1.5 млн
44
Любаков Егор
Вра
27
€ 0.4 млн
81
Кукушкин Иван
Вра
24
€ 0.3 млн
80
Корзников Трофим
Вра
18
-
50
Вайсбейн Игорь
Вра
19
-
22
Бевеев Мингиян
Защ
30
€ 1.8 млн
2
Варатынов Сергей
Защ
23
€ 1.8 млн
4
Гассама Натан
Защ
25
€ 1.5 млн
25
Филин Александр
Защ
30
€ 1.2 млн
24
Муйоколо Лорис
Защ
25
€ 1.2 млн
68
Рядно Михаил
Защ
20
€ 1 млн
18
Муфи Фахд
Защ
30
€ 0.9 млн
19
Шнапцев Максим
Защ
22
€ 0.8 млн
77
Чивич Элдар
Защ
30
€ 0.75 млн
3
Кирш Илья
Защ
21
€ 0.75 млн
21
Андерсон Эдуардо
Защ
25
€ 0.5 млн
40
Никитинский Дмитрий
Защ
34
€ 0.1 млн
43
Боков Никита
Защ
22
-
32
Скок Фёдор
Защ
21
-
85
Кондратюк Павел
Защ
19
-
73
Петров Максим
Пол
25
€ 2.8 млн
10
Петров Илья
Пол
31
€ 1.2 млн
14
Ковач Стефан
Пол
27
€ 1 млн
26
Беликов Иван
Пол
22
€ 0.9 млн
8
Мендель Андрей
Пол
31
€ 0.9 млн
5
Мурид Айман
Пол
26
€ 0.7 млн
15
Йенне Тентон
Пол
26
€ 0.6 млн
7
Шильцов Константин
Пол
24
€ 0.5 млн
40
Никитин Дмитрий
Пол
19
€ 0.1 млн
26
Беликов Иван
Пол
29
€ 0.1 млн
57
Мамедов Эльджат
Пол
20
-
91
Хиль Брайан
Нап
25
€ 3.5 млн
69
Голенков Егор
Нап
27
€ 1.7 млн
18
Ласерда Дерик
Нап
26
€ 1.5 млн
9
Оффор Чинонсо
Нап
26
€ 1 млн
42
Поспелов Владислав
Нап
19
€ 0.1 млн
41
Толочко Иван
Нап
20
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 5, защитников: 15, полузащитников: 11, нападающих: 6
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