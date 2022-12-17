- 20 февраля
- 10:53 Текст Игнашевич и «Балтика» рвутся в РПЛ, перестройка «Рубина» после Слуцкого – и другие интриги Первой лиги в весенней части сезона 6
- 10 февраля
- 21:57 Видео Массажист «Балтики» заменил судью по ходу матча
- 26 января
- 20:59 Фольмер досрочно вернулся из «Ахмата» в «Ростов» и ушел в новую аренду
- 23 января
- 14:47 Барков: «Балтика» готова играть в РПЛ даже без усиления. Мы точно были бы в топ-10» 1
- 17 декабря 2022
- 12:53 Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, пойдем в РПЛ по пути «Оренбурга» 1
- 09:51 В «Балтике» рассказали об интересе клубов РПЛ к Игнашевичу 2
- 11 декабря 2022
- 11:16 Фото Игнашевич – лучший тренер Первой лиги в ноябре 1
- 6 декабря 2022
- 10:27 Фото Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона 9
- 26 ноября 2022
- 12:22 Игнашевич: «Первая лига без VAR – просто Средневековье» 1
- 05:21 «Балтика» установила два рекорда Первой лиги 4
- 25 ноября 2022
- 23:27 Губернатор поблагодарил Игнашевича за разгром «Арсенала». «Балтика» лидирует в Первой лиге 2
- 21:38 Первая лига. «Балтика» Игнашевича разгромила «Арсенал» (5:0)
- 03:00 В Первой лиге впервые проведут матч с использованием VAR
- 19 ноября 2022
- 21:54 Видео Игроки «Балтики» танцами отпраздновали победу над «Шинником»
- 20:52 Первая лига. «Балтика» Игнашевича победила «Шинник» Евсеева и вышла на первое место 6
- 19:20 Фото «Балтика» перед игрой попросила Евсеева не прыгать на стол в раздевалке
- 08:57 Черногорец Кашчелан из «Балтики» получил российское гражданство
- 14 ноября 2022
- 11:34 «Балтика» Игнашевича продлила рекордную серию без поражений
- 31 октября 2022
- 10:42 Слуцкий оценил работу Игнашевича в «Балтике» 2
- 30 октября 2022
- 23:54 «Их проблемы». Игрок «Рубина» Кабутов – о свисте казанских болельщиков 6
- 17:43 Видео Защитник «Балтики» забил «Рубину» пятой точкой 4
- 16:55 Первая лига. Лисакович принес «Рубину» ничью с «Балтикой» – 3:3 1