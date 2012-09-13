Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Новости
€ 31 млн
Балтика - новости команды
Калининград
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ростех Арена
Сайт:
http://www.fc-baltika.ru/
Тренер:
Андрей Талалаев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Семак ответил, будут ли у «Балтики» проблемы без Талалаева
Вчера, 19:51
Фото
Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
Вчера, 14:30
17
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
Вчера, 13:17
6
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
13 сентября
12
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
12 сентября
2
Видео
Тренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
12 сентября
11
Видео
Обзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
12 сентября
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
12 сентября
12
«Факел» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
12 сентября
3
Фото
«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
11 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11 сентября
«Факел» – «Балтика»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
11 сентября
Видео
«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
10 сентября
1
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
8 сентября
5
Фото
«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
8 сентября
4
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
8 сентября
7
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
8 сентября
5
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
8 сентября
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
8 сентября
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
7 сентября
7
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
7 сентября
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
7 сентября
15
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
7 сентября
4
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
7 сентября
9
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
7 сентября
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
7 сентября
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
7 сентября
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+