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  • Скандалы в «Спартаке», прогресс «Локо», смена чемпиона – чего мы ждем от нового сезона РПЛ

Скандалы в «Спартаке», прогресс «Локо», смена чемпиона – чего мы ждем от нового сезона РПЛ

21 июля 2023, 23:30
29

Ура! Мы дождались! Через пару дней начинается сезон чемпионата России. Масса новых ожиданий, надежд и героев, за которыми нужно последить. Пишите в комментариях, чего вы ждете от нового сезона РПЛ.

А вот мнения редакции «Бомбардира».

Дмитрий Самойлов: ожидает увеличение разрыва между столичными и региональными клубами

Прошлый сезон РПЛ, как по мне, был аномальным из-за диких провалов «Локомотива» и «Динамо», а также неожиданных успехов «Ростова», «Ахмата», «Оренбурга».

В новом чемпионате, мне кажется, все вернется на свои места. Возможно, даже станет хуже для клубов из регионов. Честно говоря, не жду «Ростов» даже в топ-5, а «Оренбургу» предрекаю борьбу за выживание.

В то же время ожидаю возвращение «Локо» и «Динамо» в борьбу за медали. «Спартак» и ЦСКА будут решать те же амбициозные задачи. С «Зенитом» все понятно – в дополнительных комментариях их доминирование в лиге не нуждается.

Единственный региональный клуб, от которого жду хороших результатов и вижу для этого реальные основания – «Краснодар». Хотя не исключаю, что это мои личные розовые очки из-за симпатии к проекту Галицкого.

Владислав Журин: очень хочет видеть нового чемпиона

Во-первых, я поздравляю всех любителей футбола со стартом сезона. Наш чемпионат порой бывает немытым, иногда с него хочется плеваться, но мы все равно его любим и ловим неудобство, когда пауза.

Чего жду от новой кампании? Немного банально: нового чемпиона. Спорт – это про непредсказуемость, сменяемость, циклы. Когда все известно заранее и ты знаешь победителя, эта зрелищная функция спорта теряется. РПЛ нужно хотя бы на сезон поменять чемпиона – и турнир будет смотреться совершенно иначе. Затертый одной и той же обувью паркет обновится и получит былой блеск. Блеск нулевых-десятых, когда какая-никакая ротация чемпиона была. Считаю, что упасть с трона полезно и самому «Зениту». Быть всегда наверху неплохо, но там тебе совсем нет необходимости думать о развитии – наступает стагнация. В чемпионской стагнации ничего хорошего тоже нет.

Кого вижу главным конкурентом «Зенита»? До всего последнего трансферного шторма хотелось назвать ЦСКА, но у них пока работа только на выход, причем ощутимый. Каким будет вход, неизвестно. Плюс не понравилась разгильдяйская реализация в матче на Суперкубок, то есть проблема прошлого сезона не решена. Поэтому сейчас главным претендентом помимо «Зенита» вижу «Спартак». Нравятся богатые трансферы Бонгонда и Медины, будет еще усиление обороны. Все сделки согласовываются с главным тренером. Летняя красно-белая работа выглядит оптимистично.

Итого: чемпион, сменись!

Евгений Найданов: хочет больше скандалов в «Спартаке»

Да не обидятся на меня болельщики «Спартака», но мои главные ожидания на сезон РПЛ уже который год одни и те же – я с нетерпением жду и предвкушаю те скандалы, которые случаются в самом популярном клубе страны из раза в раз.

Смена тренера? Нелепая потеря очков с аутсайдерами? Жалобы на судейство? Огненные комментарии Заремы? Или, может, угроза сняться из РПЛ? Все это уже было в прошлых сериях, а теперь пора удивить чем-то новым. Дофамин вырабатывается по максимуму – «Спартак», я жду зрелищ!

Илья Егоров: мечтает о «Локомотиве» в топ-3

Когда думал о тезисе, пробовал самому себе объяснить, почему «Локо» после столь нервного сезона вообще должен претендовать на медали. Спасибо руководству «Локомотива», которые помогли мне с этим и сами обозначили задачи. Напомню, что 18 июля в телеграм-канале клуба вышел вот такой кусочек:

«В новый сезон «Локомотив» вступает с поставленными целями: в чемпионате России бороться за место в тройке лучших, в Кубке России – за попадание в финал».

Ну, все ясно. Мы видели, насколько свеж «Локо» после одних (зимних) сборов с Михаилом Галактионовым. Любопытно, продолжится ли прогресс после вторых. Для этого у Галактионова, кажется, есть ровно все.

Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Локомотива»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Ростов Ахмат Динамо Краснодар Оренбург Локомотив Сочи Урал Крылья Советов Нижний Новгород Факел Балтика Рубин
Комментарии (29)
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erybov1965
1689755349
Все скандалы,споры,неурядицы,что не имеет никакого отношения к настоящему футболу,раздувают горе журналисты и блогеры.Удобно ведь,в футболе разбираться не надо,просто надо уметь "подслушивать" различных "трепачей".Раньше наши бабушки этим занимались,когда были без дела,сидя на завалинке со своими коллегами или у подъездов.
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NewLife
1689756380
Не дождетесь) !
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ivany4
1689838269
А кто такой Найданов???
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nik55
1689916964
Евгений Найданов -----срочно к врачу
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NewLife
1689930987
Бомбардир оскандалился, публикуя дерьмо от РБ Спорта.
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Taps
1689932804
Жду глубокого купания спартака в дерьме ...
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BRO_football
1689940435
Да ждём всего того, что было в предыдущем сезоне. Гегемония Зенита, судейские скандалы, недовольство болельщиками Fan ID, нытьё Спартака на судейство. неожиданное падение топ-клуба вниз по таблице и неожиданное поднятие аустайдера в в верх таблицы, неожиданный бомбардир из клуба-средняка, которого потом захочет купить Зенит или Спартак, внезапные поражения топ-клубов аутсайдерам, борьба за верхние места таблицы до последнего тура. Формула сезона РПЛ примерно такая.
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paracetamol
1689958807
Ждете смены чемпиона? Не дождетесь!!! Зенит - чемпион!
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АЛЕКСИН
1689963183
Не хочу никого из болельщиков любой команды РПЛ обидеть ..... Но уровень футбола в России смешон он просто деградирует и чем дальше тем больше. А изоляция на международной арене его добьёт и будет он на уровне команд из Папуа - Новая Гвинея.... где когда то был наш Николай Николаевич Миклухо - Маклай .
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momwig_
1689971513
Как говорится, напиши "Спартак" в заголовке и просмотры потянутся. Тут даже местный сумасшедший, искупавшийся в барреле мазута и выживший (не полностью) не в себе. Текст - говно. Автор, я тебя знаю! Ребят, ну не надо прикрывать этого бещдаря уровня бочки мазута громким "источник Бомбардир". Ну, пните его уже. Дебильный заголовок, дебильный текст...
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