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Все формы клубов РПЛ на новый сезон

20 июля 2023, 16:26
12

Сезон РПЛ-2023/24 стартует уже 21 июля. Клубы готовятся к новому чемпионату и презентуют формы.

На сегодняшний день обновленную экипировку показали семь команд Премьер-лиги. Давайте ознакомимся! Пост будет обновляться по мере выхода новых форм.

«Крылья Советов» (Самара)

Производитель формы – Puma

Описание изображения

Описание изображения

«Краснодар»

Клуб выпустил экипировку без технического спонсора и под собственным брендом. Весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся собственными специалистами.

«Рубин» (Казань)

Производитель формы – Jako

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Производитель формы – Joma

«Локомотив» (Москва)

Производитель формы – Joma

«Урал» (Екатеринбург)

Производитель формы – Kelme

«Факел» (Воронеж)

Производитель формы – Kelme

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Ростов Ахмат Краснодар Оренбург Локомотив Динамо Сочи Урал Крылья Советов Факел Нижний Новгород Рубин Балтика
Комментарии (12)
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FCSpartakM
1688982436
формы 3х клубов ? вы бы с названиями статей поработали
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paracetamol
1688999415
А какого муя Дырнамо играло с лошадями в зенитовской форме?
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zarsm
1689183957
Нах эта новость на ветке Ростова, если тут нет его формы?
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Таврида
1689684407
В "Урале" игроки с голодухи по рынкам и трамваям разбежались.
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НикКин
1689860248
Могли бы и на свалки еще с фоткаться до полного колорита )))
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Alex-Xela-google
1691851428
Факел ещё бы в помойке сфоткались для колорита...
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