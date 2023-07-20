Все формы клубов РПЛ на новый сезон

Сезон РПЛ-2023/24 стартует уже 21 июля. Клубы готовятся к новому чемпионату и презентуют формы.
На сегодняшний день обновленную экипировку показали семь команд Премьер-лиги. Давайте ознакомимся! Пост будет обновляться по мере выхода новых форм.
«Крылья Советов» (Самара)
Производитель формы – Puma
Клуб выпустил экипировку без технического спонсора и под собственным брендом. Весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся собственными специалистами.
«Рубин» (Казань)
Производитель формы – Jako
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Производитель формы – Joma
«Локомотив» (Москва)
Производитель формы – Joma
«Урал» (Екатеринбург)
Производитель формы – Kelme
«Факел» (Воронеж)
Производитель формы – Kelme