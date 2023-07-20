Все формы клубов РПЛ на новый сезон

Сезон РПЛ-2023/24 стартует уже 21 июля. Клубы готовятся к новому чемпионату и презентуют формы.

На сегодняшний день обновленную экипировку показали семь команд Премьер-лиги. Давайте ознакомимся! Пост будет обновляться по мере выхода новых форм.

«Крылья Советов» (Самара)

Производитель формы – Puma

«Краснодар»

Клуб выпустил экипировку без технического спонсора и под собственным брендом. Весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся собственными специалистами.

«Рубин» (Казань)

Производитель формы – Jako

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Производитель формы – Joma

«Локомотив» (Москва)

Производитель формы – Joma

«Урал» (Екатеринбург)

Производитель формы – Kelme

«Факел» (Воронеж)

Производитель формы – Kelme