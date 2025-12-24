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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
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Аль-Нажма
Новости
€ 6 млн
Аль-Нажма - новости команды
Унайза
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Нажма
Тренер:
Мариу Силва
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Расписание
Таблица
«Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.63
20 мая
«Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.45
19 мая
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Аль-Фатех» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.43
13 мая
«Аль-Нажма» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.35
8 мая
«Халидж» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.42
27 апреля
Трансляция
«Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026
23 апреля
«Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
22 апреля
Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов
3 апреля
1
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026
3 апреля
«Аль-Наср» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.83
2 апреля
«Аль-Нажма» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.7
11 марта
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026
6 марта
«Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.38
5 марта
«Аль-Нажма» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
27 февраля
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»
25 февраля
Трансляция
«Аль-Нажма» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026
25 февраля
«Аль-Ахли» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.93
18 февраля
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026
5 февраля
«Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 5 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
4 февраля
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026
1 февраля
«Аль-Иттихад» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.50
31 января
«Аль-Шабаб» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.5
19 января
«Неом» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 25 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.24 08:05
«Аль-Нажма» – «Аль-Хилаль»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.11.06 10:53
«Аль-Холуд» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.10.16 09:26
«Аль-Нажма» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.09.26 11:08
«Аль-Нажма» – «Аль-Иттихада»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.19 09:35
«Аль-Кадисия» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.40
2025.08.29 12:17
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