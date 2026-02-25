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  • «Аль-Нажма» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

«Аль-Нажма» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

25 февраля, 19:50
Аль-Нажма
25.02.2026, среда, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Наср
7' К. Роналду (П) 31' К. Коман 42' И. Мартинес 52' С. Мане 80' И. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Нажма
1
Виктор Брага
ВР
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
33
Самир
(К) ЦЗ
2
Vitor Vargas
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
6
Гуга
АП
43
Давид Тижанич
АП
17
Али Джасим
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Нажма
94
Waled Al Enazi
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
K. Al Shammari
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Мохаммед Салех
ПВ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Брага
4
33
Самир
2
27
Аль-Хавсави
18
Аль-Араби
23
17
Лазаро
43
Тижанич
6
Гуга
17
Джасим
4-1-1-2-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
3
Симакан
26
Мартинес
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
1
Брага
94
94
1
Брага
17
Лазаро
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
17
Лазаро
43
Тижанич
29
29
43
Тижанич
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
23
98
Бутобба
98
Бутобба
23
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
79
Феликс
23
Яхья
23
Яхья
79
Феликс
21
Коман
16
Маран
16
Маран
21
Коман
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Нажма
Аль-Наср
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
K. Al Shammari
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
K. Al Shammari
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Нажма - Аль-Наср
2
2
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
15
Офсайды
1
0
Количество передач
361
481
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Нажма» против «Аль-Насра», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Нажма»«Аль-Наср»

«Аль-Нажма» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Нажма
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