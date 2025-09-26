27 сентября на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Нажма» примет «Аль-Фейху». Оба клуба находятся в поиске стабильности: хозяева идут без побед в чемпионате, тогда как гости демонстрируют надeжность в обороне, но испытывают серьeзные трудности в атаке.

«Аль-Нажма»

После трeх туров команда занимает 17-е место, не имея очков. В последнем матче чемпионата «Аль-Нажма» уступил «Аль-Иттихаду» 0:1, а ранее проиграл «Аль-Рияду» и «Аль-Кадисии». При этом в Кубке короля клуб прервал неудачную серию, одолев «Дамак» 2:1, что должно добавить уверенности. За последние 5 матчей «Аль-Нажма» забил 5 мячей и пропустил 7, а главным бомбардиром стал Лазаро с 2 голами в 3 встречах. Хозяева забивают регулярно, но пропускают почти в каждой игре, что отражает проблемы с оборонительными построениями.

«Аль-Фейха»

Гости стартовали увереннее: 4 очка после трeх туров позволяют находиться на 11-й позиции. В последнем матче команда сыграла вничью 0:0 с «Аль-Шабабом», ранее победила «Аль-Фатех» (2:1) и проиграла «Аль-Халиджу» (0:3). В Кубке короля «Аль-Фейха» прошла «Al Zulfi» лишь по пенальти после 0:0 в основное время. За последние 5 матчей команда забила лишь 2 мяча, пропустив 6. Лидером атаки является Алфа Семеду, но в целом атакующий потенциал пока выглядит ограниченным.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

0 очков после 3 туров, 17-е место

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

3 поражения подряд в чемпионате

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Аль-Фейха»

4 очка после 3 туров, 11-е место

В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

Победа в 1 из 3 стартовых игр

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Фейха»

Хозяева подойдут к матчу с мотивацией прервать серию поражений. «Аль-Нажма» показывает способность регулярно забивать, особенно благодаря активности Лазаро. «Аль-Фейха» же надeжнее в обороне, но атакующие действия оставляют желать лучшего: всего 2 гола в последних 5 играх – слабый показатель для команды Высшей лиги. На фоне домашних трибун «Аль-Нажма» способен навязать борьбу, и вероятность того, что команда сумеет заработать первые очки, достаточно высока. Наиболее вероятен исход с минимальным преимуществом хозяев или результативной ничьей.

Рекомендованные ставки