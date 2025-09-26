Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Нажма» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

26 сентября 2025 11:06
Аль-Нажма - Аль-Фейха
27 сент. 2025, суббота 18:35 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Аль-Нажмы»
Сделать ставку

27 сентября на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Нажма» примет «Аль-Фейху». Оба клуба находятся в поиске стабильности: хозяева идут без побед в чемпионате, тогда как гости демонстрируют надeжность в обороне, но испытывают серьeзные трудности в атаке.

«Аль-Нажма»

После трeх туров команда занимает 17-е место, не имея очков. В последнем матче чемпионата «Аль-Нажма» уступил «Аль-Иттихаду» 0:1, а ранее проиграл «Аль-Рияду» и «Аль-Кадисии». При этом в Кубке короля клуб прервал неудачную серию, одолев «Дамак» 2:1, что должно добавить уверенности. За последние 5 матчей «Аль-Нажма» забил 5 мячей и пропустил 7, а главным бомбардиром стал Лазаро с 2 голами в 3 встречах. Хозяева забивают регулярно, но пропускают почти в каждой игре, что отражает проблемы с оборонительными построениями.

«Аль-Фейха»

Гости стартовали увереннее: 4 очка после трeх туров позволяют находиться на 11-й позиции. В последнем матче команда сыграла вничью 0:0 с «Аль-Шабабом», ранее победила «Аль-Фатех» (2:1) и проиграла «Аль-Халиджу» (0:3). В Кубке короля «Аль-Фейха» прошла «Al Zulfi» лишь по пенальти после 0:0 в основное время. За последние 5 матчей команда забила лишь 2 мяча, пропустив 6. Лидером атаки является Алфа Семеду, но в целом атакующий потенциал пока выглядит ограниченным.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

  • 0 очков после 3 туров, 17-е место
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 поражения подряд в чемпионате
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Аль-Фейха»

  • 4 очка после 3 туров, 11-е место
  • В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Победа в 1 из 3 стартовых игр

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Фейха»

Хозяева подойдут к матчу с мотивацией прервать серию поражений. «Аль-Нажма» показывает способность регулярно забивать, особенно благодаря активности Лазаро. «Аль-Фейха» же надeжнее в обороне, но атакующие действия оставляют желать лучшего: всего 2 гола в последних 5 играх – слабый показатель для команды Высшей лиги. На фоне домашних трибун «Аль-Нажма» способен навязать борьбу, и вероятность того, что команда сумеет заработать первые очки, достаточно высока. Наиболее вероятен исход с минимальным преимуществом хозяев или результативной ничьей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Нажма» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.10
Победа «Аль-Нажмы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Нажма
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 