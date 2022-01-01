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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Нажма
Состав
€ 6 млн
Аль-Нажма - состав команды
Унайза
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Нажма
Тренер:
Мариу Силва
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Брага Виктор
Вра
34
€ 0.3 млн
3
Самир
Защ
31
€ 1.8 млн
12
Аль-Кунайдыри Мохаммед
Защ
25
€ 0.2 млн
19
Аль-Абдулразик Фахад
Защ
26
€ 0.175 млн
33
Аль-Фатиль Мохаммед
Защ
34
€ 0.125 млн
44
Marin Prekodravac
Защ
-
2
Vitor Vargas
Защ
-
27
Аль-Собеаи Халед
Защ
26
-
43
Тижанич Давид
Пол
29
€ 1.5 млн
20
Флорес Дейби
Пол
30
€ 0.7 млн
18
Аль-Араби Абдулазиз
Пол
29
€ 0.125 млн
50
Nawaf Al-Hawsawi
Пол
-
75
Majed Mohammed Sharrahi
Пол
-
9
Киото Ромель
Нап
35
€ 0.55 млн
17
Джасим Али
Нап
22
€ 0.5 млн
8
Аль-Шаммери Абдулелах
Нап
27
€ 0.25 млн
15
Аль-Наджар Аммар
Нап
29
€ 0.125 млн
Всего игроков: 17, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 4
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