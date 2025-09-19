Введите ваш ник на сайте
«Аль-Нажма» – «Аль-Иттихада»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

19 сентября 2025 9:46
Аль-Нажма - Аль-Иттихад
20 сент. 2025, суббота 18:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1.80
Победа «Аль-Иттихада»
20 сентября на стадионе King Abdullah Sport City Stadium в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Нажма» и «Аль-Иттихада». Хозяева только начинают адаптацию к уровню Высшей лиги, тогда как гости являются одним из лидеров турнира и показывают стабильные результаты на протяжении последних месяцев.

«Аль-Нажма»

Команда уступила в двух первых турах – 1:3 «Аль-Кадисии» и 1:2 «Аль-Рияду». Несмотря на поражения, коллектив демонстрирует неплохую атакующую игру: в каждом матче забивал минимум один мяч, а в последних пяти встречах отличался восемь раз. Главная проблема – оборона, которая не выдерживает давления и пропускает регулярно (семь голов за пять игр). При этом стоит отметить, что «Аль-Нажма» чувствует себя уверенно на домашнем поле – серия из 12 матчей без поражений дома до недавнего времени подтверждает этот факт.

«Аль-Иттихада»

Гости находятся в великолепной форме: восемь побед подряд в Высшей лиге и мощная атака. В стартовых турах были разгромлены «Аль-Охдуд» (5:2) и «Аль-Фатех» (4:2). В последних пяти играх команда забила 16 голов, в среднем – более трeх за матч. Однако оборонительная линия остаeтся уязвимой: девять пропущенных мячей за тот же период и регулярные ошибки в позиционной игре. Даже в матче Лиги чемпионов Азии против «Аль-Вахды» команда допустила два пропущенных мяча, что показывает определeнную нестабильность в защите.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд.
  • Средняя результативность: 1.60 гола за игру.
  • Среднее количество пропущенных: 1.40 за игру.

«Аль-Иттихада»

  • Победы в 8 последних матчах Высшей лиги.
  • Забивает в среднем 3.20 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч.
  • Не оставляет поле без пропущенного уже 9 матчей подряд.

Прогноз на матч

Соперники подходят к матчу с разными целями: «Аль-Нажма» будет стараться взять первые очки в сезоне, «Аль-Иттихада» же продолжит серию побед. Атака гостей выглядит убедительно, и есть высокая вероятность, что они забьют минимум дважды. Хозяева тоже имеют шансы отличиться – оборона соперника допускает ошибки и далеко не безупречна. В итоге можно ожидать результативный футбол с преимуществом гостей.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Нажма
