«Аль-Холуд» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.90

16 октября 2025 9:59
Аль-Холуд - Аль-Нажма
17 окт. 2025, пятница 18:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Аль-Холуда»
Сделать ставку

17 октября на стадионе King Abdullah Sport City в Джидде состоится важный матч 5 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором встретятся местный клуб «Аль-Холуд» и «Аль-Нажма». Для обеих команд это будет ключевая встреча, так как обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» подходит к встрече с хорошим настроем, продемонстрировав позитивные результаты в последних матчах. Команда одержала 3 победы подряд, а в последнем туре победила «Аль-Шабаб» с результатом 2:1. В атаке «Аль-Холуд» зависим от Р. Энрике, который забил 3 гола в первых четырех матчах турнира. С точки зрения обороны, команда выглядит не самой надeжной, пропустив 7 голов за последние 5 игр, что в среднем составляет 1.4 гола за матч. Тем не менее, атакующий потенциал команды нельзя недооценивать: 7 голов за те же 5 матчей.

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» находится в кризисной ситуации, занимая последнюю позицию в турнирной таблице с нулeм очков после первых четырeх туров. Команда проиграла в последних 4 матчах, в том числе и в последней встрече против «Аль-Фейха» (1:2). В атаке «Аль-Нажма» также нет стабильности, хотя Лазаро показал хорошие индивидуальные результаты, забив 2 гола. В плане обороны ситуация ещe хуже: команда пропустила 9 голов за 5 последних игр, что в среднем составляет 1.8 гола за матч.

Факты о командах

«Аль-Холуд»:

  • Победил в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем забивает 1.4 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру
  • Победа в 2 из 3 последних матчей против «Аль-Нажма»
  • Забивает в 4 последних матчах против «Аль-Нажма»

«Аль-Нажма»:

  • Проиграл в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем забивает 1.0 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Нажма»

«Аль-Холуд» находится в более выгодной позиции, имея 6 очков после 4 туров и находясь в хорошей физической форме, в то время как «Аль-Нажма» выглядит крайне слабо, не имея ни одного очка после 4 матчей. Несмотря на проблемы в обороне, «Аль-Холуд» продемонстрировал хорошую атакующую игру, и против слабеющего «Аль-Нажма» у них есть все шансы на очередную победу. Ожидается, что «Аль-Холуд» будет доминировать в атаке, но и оборона не исключает пропусков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Холуд» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов Фора «Аль-Холуд» -1 – коэффициент 2.70

1.90
Победа «Аль-Холуда»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Холуд
18+
  • Читайте нас: 