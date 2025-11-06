«Аль-Нажма» – «Аль-Хилаль»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

7 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Нажма» примет одного из фаворитов турнира – «Аль-Хилаль». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева замыкают турнирную таблицу без набранных очков, а гости идут третьими и набрали отличный ход.

«Аль-Нажма»

Команда продолжает неудачную серию: 7 поражений в 7 матчах, при этом каждый раз пропуская. «Аль-Нажма» в глубоком кризисе: атака малорезультативна (в среднем 0.60 гола за игру за последние 5 матчей), а оборона – одна из худших в лиге (11 пропущенных за 5 игр). Единственное позитивное достижение – гол в гостях от «Аль-Охдуд», но даже он не помог набрать хотя бы очко.

«Аль-Хилаль»

Гранд местного футбола показывает уверенную и сбалансированную игру. «Аль-Хилаль» выиграл 9 матчей подряд во всех турнирах и забивает в каждом из 18 последних. За 5 последних матчей забито 9 мячей, а пропущено всего 2 – защита действует очень организованно. Команда находится в отличной форме как в чемпионате, так и на международной арене.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

7 поражений подряд в чемпионате

Пропускает в 9 последних матчах

В среднем 2.20 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

«Аль-Хилаль»

9 побед подряд во всех турнирах

Забивает в 18 матчах кряду

3 сухих матча подряд в чемпионате

В среднем 1.80 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 матчей)

Прогноз на матч

Разница в классе между командами огромна. «Аль-Хилаль» доминирует как в национальном чемпионате, так и в международных матчах, в то время как «Аль-Нажма» не может стабилизировать ни атаку, ни оборону. Форма и статистика обеих сторон указывают на вероятное доминирование гостей и их уверенную победу. При этом высокая плотность игры «Аль-Хилаля» в защите даeт основания ожидать очередной сухой матч с их стороны.

Рекомендованные ставки