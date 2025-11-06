Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Нажма» – «Аль-Хилаль»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

06 ноября 2025 10:54
Аль-Нажма - Аль-Хиляль
07 нояб. 2025, пятница 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Индивидуальный тотал «Аль-Нажмы» меньше 0.5 – коэффициент 1.85
Сделать ставку

7 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Нажма» примет одного из фаворитов турнира – «Аль-Хилаль». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева замыкают турнирную таблицу без набранных очков, а гости идут третьими и набрали отличный ход.

«Аль-Нажма»

Команда продолжает неудачную серию: 7 поражений в 7 матчах, при этом каждый раз пропуская. «Аль-Нажма» в глубоком кризисе: атака малорезультативна (в среднем 0.60 гола за игру за последние 5 матчей), а оборона – одна из худших в лиге (11 пропущенных за 5 игр). Единственное позитивное достижение – гол в гостях от «Аль-Охдуд», но даже он не помог набрать хотя бы очко.

«Аль-Хилаль»

Гранд местного футбола показывает уверенную и сбалансированную игру. «Аль-Хилаль» выиграл 9 матчей подряд во всех турнирах и забивает в каждом из 18 последних. За 5 последних матчей забито 9 мячей, а пропущено всего 2 – защита действует очень организованно. Команда находится в отличной форме как в чемпионате, так и на международной арене.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

  • 7 поражений подряд в чемпионате
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем 2.20 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру

«Аль-Хилаль»

  • 9 побед подряд во всех турнирах
  • Забивает в 18 матчах кряду
  • 3 сухих матча подряд в чемпионате
  • В среднем 1.80 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 матчей)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
2
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Нажма
2 : 4
07.11.2025
Аль-Хиляль

Прогноз на матч

Разница в классе между командами огромна. «Аль-Хилаль» доминирует как в национальном чемпионате, так и в международных матчах, в то время как «Аль-Нажма» не может стабилизировать ни атаку, ни оборону. Форма и статистика обеих сторон указывают на вероятное доминирование гостей и их уверенную победу. При этом высокая плотность игры «Аль-Хилаля» в защите даeт основания ожидать очередной сухой матч с их стороны.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Аль-Нажмы» меньше 0.5 – коэффициент 1.55

1.55
Индивидуальный тотал «Аль-Нажмы» меньше 0.5 – коэффициент 1.85
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Нажма
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 