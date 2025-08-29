Введите ваш ник на сайте
«Аль-Кадисия» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.40

29 августа 2025 12:53
Аль-Кадисия - Аль-Нажма
30 авг. 2025, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
30 августа в первом туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» встретится с «Аль-Нажмой» на стадионе Prince Mohamed bin Fahd. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева поля пытаются прервать серию без побед, а гости выходят на новый уровень после успешного завершения прошлого сезона в Первом дивизионе.

«Аль-Кадисия»

Команда завершила прошлый сезон неудачно и продолжила негативный отрезок в товарищеских встречах и Суперкубке. Поражение от «Аль-Ахли» (1:5) стало тревожным сигналом: оборона допускает слишком много ошибок и часто теряет концентрацию. В последних пяти официальных матчах «Аль-Кадисия» забила лишь 3 мяча (0.60 в среднем за игру), пропустив при этом 8 (1.60 в среднем). Ключевая проблема команды – слабая атака, неспособная регулярно вскрывать обороны соперников. Даже несмотря на опыт и статус клуба, форма оставляет серьeзные вопросы, а серия из семи матчей без побед говорит о кризисе.

«Аль-Нажма»

Гости наоборот подходят к матчу с оптимизмом. «Аль-Нажма» выиграла 3 последних встречи подряд, включая матчи заключительного этапа Первого дивизиона и товарищеские тесты. За последние пять матчей команда забила 7 мячей (1.40 в среднем), пропустив 5 (1.00 за игру). Сильной стороной коллектива является организованная игра в атаке, где результативность распределена между несколькими игроками. Защитная линия не всегда надeжна, но статистика последних игр показывает стабильность, достаточную для борьбы на уровне Высшей лиги. Серия побед позволяет говорить о хорошей форме и настрое команды.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • 3 гола в 5 последних играх (0.60 в среднем).
  • 8 пропущенных голов за 5 игр (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 3 матчах подряд.

«Аль-Нажма»

  • Победы в 3 последних матчах.
  • 7 голов за 5 игр (1.40 в среднем).
  • 5 пропущенных голов за 5 игр (1.00 в среднем).
  • Забивает в 3 матчах подряд.

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Нажма»

Форма соперников говорит о том, что «Аль-Нажма» сейчас выглядит более собранной и уверенной. «Аль-Кадисия» имеет серьeзные трудности с организацией игры и реализацией моментов, что делает еe уязвимой против команды, находящейся на подъeме. В то же время хозяева будут мотивированы прервать серию неудач, поэтому рисковать и идти вперeд им придeтся. Матч обещает быть открытым: «Аль-Фатех» способен забить, но гости выглядят фаворитами в борьбе за результат.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Нажмы» – коэффициент 2.40
  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Кадисия
