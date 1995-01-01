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    Йерв - результаты

    Город Гримстад
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт www.fkjerv.no/
    Стадион Левермир
    Тренер Арне Сандсте
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Кристиансунн 1:1 Йерв
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Йерв 2:4 Русенборг
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Йерв
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Йерв 2:2 Викинг
    25 тур
    		19 октября, среда 19:00 Йерв 0:1 Олесунн
    26 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Сандефьорд 1:2 Йерв
    24 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 ХамКам 2:1 Йерв
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 4:3 Йерв
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Йерв 2:4 Мольде
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Йерв
    20 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Йерв 0:2 Буде-Глимт
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 6:0 Йерв
    18 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Йерв 1:0 Лиллестрем
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 3:1 Йерв
    16 тур
    		30 июля, суббота 21:00 Йерв 2:5 Волеренга
    15 тур
    		23 июля, суббота 17:00 Буде-Глимт 5:0 Йерв
    14 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Йерв 1:2 Сандефьорд
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Русенборг 3:2 Йерв
    11 тур
    		6 июля, среда 20:00 Мольде 1:1 Йерв
    12 тур
    		2 июля, суббота 17:00 Йерв 1:0 Хаугесунд
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Йерв 1:2 ХамКам
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 19:00 Йерв 0:5 Сарпсборг 08
    8 тур
    		25 мая, среда 19:00 Олесунн 2:1 Йерв
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Йерв 0:1 Одд
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Викинг 3:0 Йерв
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Йерв 1:1 Тромсе
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 19:00 Волеренга 1:0 Йерв
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Йерв 1:0 Кристиансунн
    2 тур
    		9 апреля, суббота 17:00 Лиллестрем 4:0 Йерв
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Йерв 1:0 Стремсгодсет
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