Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2022
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Кристиансунн
|1:1
|Йерв
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Йерв
|2:4
|Русенборг
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:2
|Йерв
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Йерв
|2:2
|Викинг
|25 тур
|19 октября, среда
|19:00
|Йерв
|0:1
|Олесунн
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|1:2
|Йерв
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|ХамКам
|2:1
|Йерв
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:3
|Йерв
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Йерв
|2:4
|Мольде
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Йерв
|20 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Йерв
|0:2
|Буде-Глимт
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|6:0
|Йерв
|18 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Йерв
|1:0
|Лиллестрем
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|3:1
|Йерв
|16 тур
|30 июля, суббота
|21:00
|Йерв
|2:5
|Волеренга
|15 тур
|23 июля, суббота
|17:00
|Буде-Глимт
|5:0
|Йерв
|14 тур
|16 июля, суббота
|17:00
|Йерв
|1:2
|Сандефьорд
|13 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Йерв
|11 тур
|6 июля, среда
|20:00
|Мольде
|1:1
|Йерв
|12 тур
|2 июля, суббота
|17:00
|Йерв
|1:0
|Хаугесунд
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Йерв
|1:2
|ХамКам
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|Йерв
|0:5
|Сарпсборг 08
|8 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Олесунн
|2:1
|Йерв
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Йерв
|0:1
|Одд
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Викинг
|3:0
|Йерв
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Йерв
|1:1
|Тромсе
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:0
|Йерв
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Йерв
|1:0
|Кристиансунн
|2 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Лиллестрем
|4:0
|Йерв
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Йерв
|1:0
|Стремсгодсет