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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Йерв
Волеренга - Йерв: обзор матча 24 апреля 2022
Волеренга
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 0
Завершен
Йерв
82'
Й. Норхейм (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Йерв
Замена
А. Лаюни
️️️️
О. Сахрауи
86'
86'
Замена
М. Угланд
️️️️
Э. Тобиас Сандберг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Норхейм
82'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
А. Доннум
79'
Замена
Т. Исмахил
️️️️
Х. Бьордал
79'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
72'
72'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
У. Фуртадо
72'
Замена
К. Новак
️️️️
M. Haarup
64'
Замена
R. Antwi
️️️️
А. Симсир
Желтая карточка
Х. Бьордал
35'
20'
Желтая карточка
М. Вихманн
8'
Желтая карточка
У. Фуртадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Волеренга
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
4-1-1-5
6
Хеденстад
37
Насберг
35
Жута
25
Бьярнасон
16
Бьордал
15
Доннум
24
Странд
1
Хауг
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
9
Йенсен
3-3-2-2
1
2
Вихне
0
5
Сандберг
6
Вихманн
15
Бренден
6
Норхейм
7
Фуртадо
58
Симсир
20
Хустад
24
Кольскоген
15
Доннум
10
Кристенсен
10
Кристенсен
15
Доннум
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
11
Сахрауи
14
Лаюни
14
Лаюни
11
Сахрауи
16
Бьордал
88
Исмахил
88
Исмахил
16
Бьордал
0
4
Новак
4
Новак
0
7
Фуртадо
17
17
7
Фуртадо
5
Сандберг
18
Угланд
18
Угланд
5
Сандберг
58
Симсир
77
77
58
Симсир
Остались в запасе
Волеренга
Йерв
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Волеренга - Йерв
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Йерв
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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