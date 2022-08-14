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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Лиллестрем
Йерв - Лиллестрем: обзор матча 14 августа 2022
Йерв
14.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 0
Завершен
Лиллестрем
65'
А. Симсир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Лиллестрем
90'
+1
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
Желтая карточка
I. Mafi
90'
86'
Желтая карточка
И. Огбу
83'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Т. Петтерссон
81'
Желтая карточка
Л. Рангер
Замена
У. Кольскоген
️️️️
Э. Тобиас Сандберг
76'
Замена
Ф. Шретер
️️️️
А. Симсир
76'
66'
Замена
Г. Осен
️️️️
К. Кайринен
66'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Симсир
65'
Замена
М. Угланд
️️️️
Л. Фернандес
61'
Замена
I. Mafi
️️️️
Т. Вихне
61'
Замена
У. Фуртадо
️️️️
A. Tidiane Diallo
61'
Желтая карточка
Э. Тобиас Сандберг
52'
Желтая карточка
Л. Фернандес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Йерв
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
4-5-1
1
22
5
Сандберг
0
2
Вихне
6
Норхейм
10
Фернандес
11
Хаканс
17
6
Вихманн
58
Симсир
3-1-2-5
20
Драгснес
5
Огбу
24
Петтерссон
18
Мэттью
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
4
Гарнас
21
Кристиансен
6
Кайринен
2
11
Фридйонссон
2
Вихне
19
19
2
Вихне
17
7
Фуртадо
7
Фуртадо
17
5
Сандберг
24
Кольскоген
24
Кольскоген
5
Сандберг
58
Симсир
11
Шретер
11
Шретер
58
Симсир
10
Фернандес
18
Угланд
18
Угланд
10
Фернандес
6
Кайринен
23
Осен
23
Осен
6
Кайринен
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
24
Петтерссон
10
10
24
Петтерссон
Остались в запасе
Йерв
Лиллестрем
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Йерв - Лиллестрем
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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