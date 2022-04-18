Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Кристиансунд
Йерв - Кристиансунд: обзор матча 18 апреля 2022
Йерв
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кристиансунд
29'
А. Симсир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Кристиансунд
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
У. Фуртадо
85'
Замена
К. Новак
️️️️
Т. Вихне
85'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
Э. Хустад
85'
78'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Й. Исаксен
Желтая карточка
Т. Несс
75'
Замена
R. Antwi
️️️️
А. Симсир
71'
69'
Желтая карточка
И. Аннан
Замена
Т. Несс
️️️️
М. Вихманн
67'
66'
Замена
И. Аннан
️️️️
M. Normann Williamsen
66'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Л. Каллудра
66'
Замена
А. Муколли
️️️️
М. Мава
59'
Пенальти не реализован!
М. Мава
ГОЛ! 1:0!
А. Симсир
Пас отдал
Э. Хустад
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
10
Леандро Фернандес
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
7
Торгил Гьертсен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
3-3-2-2
1
3
0
2
Вихне
10
Фернандес
6
Норхейм
6
Вихманн
58
Симсир
7
Фуртадо
24
Кольскоген
20
Хустад
1-3-5
34
МакДермотт
19
7
Гьертсен
6
10
Каллудра
6
Исаксен
14
Мава
22
17
28
Диоп
2
Вихне
4
Новак
4
Новак
2
Вихне
7
Фуртадо
5
Сандберг
5
Сандберг
7
Фуртадо
20
Хустад
17
17
20
Хустад
6
Вихманн
23
Несс
23
Несс
6
Вихманн
58
Симсир
77
77
58
Симсир
17
25
Аннан
25
Аннан
17
6
Исаксен
9
Виллумссон
9
Виллумссон
6
Исаксен
10
Каллудра
19
Картум
19
Картум
10
Каллудра
14
Мава
98
Муколли
98
Муколли
14
Мава
Остались в запасе
Йерв
Кристиансунд
15
Эрик Бренден
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
15
Эрик Бренден
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Йерв - Кристиансунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Левермир
Новости команд
Все
Йерв
Кристиансунд
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+