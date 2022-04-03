Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Стремсгодсет
Йерв - Стремсгодсет: обзор матча 03 апреля 2022
Йерв
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
69'
У. Фуртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йерв - Стремсгодсет
Желтая карточка
К. Новак
90'
88'
Желтая карточка
Л. Вильсвик
Замена
А. Симсир
️️️️
У. Фуртадо
85'
Желтая карточка
Э. Бренден
80'
Замена
К. Новак
️️️️
Т. Вихне
80'
Желтая карточка
Т. Вихне
76'
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
У. Кольскоген
73'
Вторая желтая
Л. Фернандес
70'
ГОЛ! 1:0!
У. Фуртадо
Пас отдал
М. Вихманн
69'
Замена
R. Antwi
️️️️
Л. Фернандес
68'
67'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
K. Tokstad
67'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
К. Красники
Желтая карточка
Л. Фернандес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
3-2-1-4
1
3
0
2
Вихне
6
Норхейм
6
Вихманн
7
Фуртадо
20
Хустад
24
Кольскоген
15
Бренден
10
Фернандес
1-5
16
Михра
71
Вальсвик
8
Гулликсен
9
Фрайдей
11
8
Красники
8
Хове
2
Вихне
4
Новак
4
Новак
2
Вихне
24
Кольскоген
5
Сандберг
5
Сандберг
24
Кольскоген
7
Фуртадо
58
Симсир
58
Симсир
7
Фуртадо
10
Фернандес
77
77
10
Фернандес
11
15
Салвесен
15
Салвесен
11
8
Красники
18
Стеневик
18
Стеневик
8
Красники
Остались в запасе
Йерв
Стремсгодсет
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Йерв - Стремсгодсет
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Левермир
Новости команд
Все
Йерв
Стремсгодсет
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+