Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Йерв
Стремсгодсет - Йерв: обзор матча 21 августа 2022
Стремсгодсет
21.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
6 : 0
Завершен
Йерв
16'
Й. Хове
58'
Д. Ипалибо
61'
Ф. Фрайдей
63'
Т. Гулликсен
77'
Т. Гулликсен
88'
Ф. Фрайдей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Йерв
ГОЛ! 6:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
А. Торсен
88'
Замена
С. Ханссен
️️️️
N. Gunnarsson
85'
Замена
А. Торсен
️️️️
Т. Гулликсен
82'
82'
Замена
М. Угланд
️️️️
Д. Хаканс
ГОЛ! 5:0!
Т. Гулликсен
77'
75'
Замена
Ф. Шретер
️️️️
А. Симсир
Замена
Й. Брюнес
️️️️
F. Holst-Larsen
71'
Замена
Э. Боахен
️️️️
Д. Ипалибо
70'
ГОЛ! 4:0!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Д. Ипалибо
63'
62'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
Л. Фернандес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Д. Ипалибо
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ипалибо
Пас отдал
Г. Штенгель
58'
Желтая карточка
K. Tokstad
52'
46'
Замена
I. Mafi
️️️️
Т. Вихне
46'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
H. Bredeli
39'
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
F. Holst-Larsen
37'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хове
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
Стремсгодсет
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Йерв
19
Iman Mafi
ЦЗ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
2-1-2-5
16
Михра
71
Вальсвик
30
18
Ипалибо
8
Хове
10
Штенгель
4
Грегор
8
Гулликсен
9
Фрайдей
11
23
4-5-1
1
2
Вихне
22
0
5
Сандберг
6
Норхейм
6
Вихманн
10
Фернандес
15
Бренден
11
Хаканс
58
Симсир
18
Ипалибо
18
Боахен
18
Боахен
18
Ипалибо
8
Гулликсен
19
Торсен
19
Торсен
8
Гулликсен
30
14
Брюнес
14
Брюнес
30
23
3
Ханссен
3
Ханссен
23
2
Вихне
19
19
2
Вихне
10
Фернандес
17
17
10
Фернандес
22
24
Кольскоген
24
Кольскоген
22
11
Хаканс
18
Угланд
18
Угланд
11
Хаканс
58
Симсир
11
Шретер
11
Шретер
58
Симсир
Остались в запасе
Стремсгодсет
Йерв
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Остались в запасе
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Стремсгодсет - Йерв
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Йерв
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+