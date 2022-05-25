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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Йерв
Олесунн - Йерв: обзор матча 25 мая 2022
Олесунн
25.05.2022, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 1
Завершен
Йерв
78'
С. Нордли
80'
И. Дыбвик Мяяття
65'
Э. Бренден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Йерв
89'
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
У. Кольскоген
89'
Замена
К. Новак
️️️️
М. Вихманн
87'
Желтая карточка
У. Кольскоген
Замена
J. Moe
️️️️
С. Нордли
87'
Замена
С. Рафн
️️️️
П. Голубович
82'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
К. Эдемарксбаккен
82'
Замена
К. Бармен
️️️️
Ненасс
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Дыбвик Мяяття
80'
79'
Желтая карточка
М. Угланд
ГОЛ! 1:1!
С. Нордли
78'
72'
Замена
R. Antwi
️️️️
A. Tidiane Diallo
72'
Замена
М. Угланд
️️️️
А. Симсир
65'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бренден
Пас отдал
А. Симсир
Замена
Н. Хопланд
️️️️
Т. Каллеваг
46'
Желтая карточка
Ненасс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
0
M. Haarup
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
2-1-2-5
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
7
Ненасс
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
7
Хауген
9
Хауген
25
Мяяття
14
Каллеваг
30
Андерсен
3-4-2-1
1
2
Вихне
3
0
15
Бренден
6
Норхейм
17
6
Вихманн
7
Фуртадо
58
Симсир
24
Кольскоген
7
Нордли
18
18
7
Нордли
14
Каллеваг
27
Хопланд
27
Хопланд
14
Каллеваг
7
Ненасс
10
Бармен
10
Бармен
7
Ненасс
33
Эдемарксбаккен
38
38
33
Эдемарксбаккен
2
Голубович
5
Рафн
5
Рафн
2
Голубович
6
Вихманн
4
Новак
4
Новак
6
Вихманн
24
Кольскоген
5
Сандберг
5
Сандберг
24
Кольскоген
58
Симсир
18
Угланд
18
Угланд
58
Симсир
17
77
77
17
Остались в запасе
Олесунн
Йерв
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Остались в запасе
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Олесунн - Йерв
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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