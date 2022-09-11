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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Мольде
Йерв - Мольде: обзор матча 11 сентября 2022
Йерв
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 4
Завершен
Мольде
82'
М. Фьортофт Левик (АГ)
87'
Й. Норхейм
43'
М. Андре Кааса
52'
О. Брюнхильдсен
89'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Мольде
90'
+5
Желтая карточка
О. Петерсен
89'
ГОЛ! 2:3!
Д. Фофана
ГОЛ! 2:2!
Й. Норхейм
87'
86'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Андре Кааса
83'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
Б. Хансен
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Фьортофт Левик
82'
Замена
Ф. Шретер
️️️️
М. Вихманн
81'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
I. Mafi
81'
74'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Линнес
73'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
72'
Желтая карточка
Б. Хансен
Замена
Э. Хустад
️️️️
P. Wilson
68'
52'
ГОЛ! 0:2!
О. Брюнхильдсен
46'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
Э. Кнутсон
Замена
Э. Бренден
️️️️
J. Cijntje
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Андре Кааса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Йерв
0
M. Haarup
ЦЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
4-4-2
1
4
19
22
2
Вихне
6
Норхейм
37
Тьеррандсен-Скау
11
Хаканс
6
Вихманн
21
7
4-2-3-1
31
Петерсен
25
Линнес
19
Хауган
16
Хансен
33
Риса
15
Кааса
20
Маннсверк
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
7
15
Бренден
15
Бренден
7
19
17
17
19
6
Вихманн
11
Шретер
11
Шретер
6
Вихманн
21
20
Хустад
20
Хустад
21
15
Кнутсон
8
Левик
8
Левик
15
Кнутсон
16
Хансен
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
16
Хансен
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
25
Линнес
14
Болли
14
Болли
25
Линнес
15
Кааса
27
Фофана
27
Фофана
15
Кааса
Остались в запасе
Йерв
Мольде
0
M. Haarup
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
0
M. Haarup
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Йерв - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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