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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Хаугесунд
Йерв - Хаугесунд: обзор матча 02 июля 2022
Йерв
02.07.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
90'
Ф. Шретер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Хаугесунд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шретер
90'
Желтая карточка
А. Симсир
88'
Замена
Ф. Шретер
️️️️
Э. Хустад
84'
Замена
Т. Вихне
️️️️
М. Угланд
80'
75'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
М. Санде
Замена
А. Симсир
️️️️
A. Tidiane Diallo
68'
68'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Б. Нжие
64'
Желтая карточка
М. Санде
Желтая карточка
Й. Норхейм
46'
45'
Желтая карточка
А. Ндур
Желтая карточка
A. Tidiane Diallo
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Йерв
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
3-3-1-3
1
3
5
Сандберг
0
6
Вихманн
6
Норхейм
17
7
Фуртадо
24
Кольскоген
18
Угланд
20
Хустад
2-3-2-4
21
5
27
Санде
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
34
Эскесен
25
Ндур
1
Селвик
11
Вальстад
18
Кригард
10
Нжие
18
Угланд
2
Вихне
2
Вихне
18
Угланд
17
58
Симсир
58
Симсир
17
20
Хустад
11
Шретер
11
Шретер
20
Хустад
27
Санде
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
27
Санде
10
Нжие
16
Содерлунд
16
Содерлунд
10
Нжие
Остались в запасе
Йерв
Хаугесунд
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Йерв - Хаугесунд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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Йерв
Хаугесунд
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2022.02.09 20:09
1
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2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
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Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
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2019.02.10 20:40
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