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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Буде-Глимт
Йерв - Буде-Глимт: обзор матча 27 августа 2022
Йерв
27.08.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
9'
Р. Эспейор
66'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Буде-Глимт
90'
+1
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
А. Симсир
️️️️
М. Вихманн
80'
80'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Д. Мвука
80'
Замена
Э. Хаген
️️️️
А. Гренбек
80'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
Желтая карточка
Т. Вихне
70'
66'
ГОЛ! 0:2!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
65'
Желтая карточка
А. Гренбек
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
М. Угланд
63'
Замена
У. Фуртадо
️️️️
Э. Бренден
63'
Замена
I. Mafi
️️️️
M. Haarup
46'
Желтая карточка
М. Вихманн
44'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эспейор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Йерв
19
Iman Mafi
ЦЗ
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
3-5-2
1
5
Сандберг
0
2
Вихне
6
Норхейм
15
Бренден
6
Вихманн
10
Фернандес
11
Хаканс
24
Кольскоген
18
Угланд
4-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
38
Амундсен
22
Хейбротен
2
Сампстед
10
Ветлесен
11
Гренбек
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
11
Эспейор
0
19
19
0
18
Угланд
17
17
18
Угланд
6
Вихманн
58
Симсир
58
Симсир
6
Вихманн
15
Бренден
7
Фуртадо
7
Фуртадо
15
Бренден
11
Гренбек
18
Хаген
18
Хаген
11
Гренбек
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
22
Мвука
11
Цугель
11
Цугель
22
Мвука
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
Йерв
Буде-Глимт
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Йерв - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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