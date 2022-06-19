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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - ХамКам
Йерв - ХамКам: обзор матча 19 июня 2022
Йерв
19.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 2
Завершен
ХамКам
83'
Ф. Шретер
6'
П. Александер Киркеволд
31'
А. Мелгалвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йерв - ХамКам
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шретер
Пас отдал
А. Симсир
83'
Замена
D. Arrocha
️️️️
Т. Вихне
83'
82'
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
П. Александер Киркеволд
Замена
Ф. Шретер
️️️️
A. Tidiane Diallo
73'
61'
Замена
E. Sildnes
️️️️
K. Onsrud
Замена
А. Симсир
️️️️
М. Угланд
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Мелгалвис
Пас отдал
П. Александер Киркеволд
20'
Желтая карточка
А. Мелгалвис
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Александер Киркеволд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
0
M. Haarup
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
3-3-1-3
1
0
5
Сандберг
2
Вихне
6
Вихманн
6
Норхейм
17
7
Фуртадо
20
Хустад
18
Угланд
24
Кольскоген
3-4-3
1
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
33
Нури
33
Мелгалвис
4
7
4
Опсал
16
Эриксен
16
Киркеволд
28
Энкеруд
2
Вихне
3
3
2
Вихне
18
Угланд
58
Симсир
58
Симсир
18
Угланд
17
11
Шретер
11
Шретер
17
7
10
10
7
16
Киркеволд
77
Яковенко
77
Яковенко
16
Киркеволд
Остались в запасе
Йерв
ХамКам
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Йерв - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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