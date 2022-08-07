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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Йерв
Хаугесунд - Йерв: обзор матча 07 августа 2022
Хаугесунд
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 1
Завершен
Йерв
3'
Б. Нжие
55'
Н. Вальстад
90+1'
М. Самуэльсен
77'
Ф. Шретер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Йерв
ГОЛ! 3:1!
М. Самуэльсен
Пас отдал
А. Ндур
90'
+1
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Б. Нжие
88'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
Х. Зафейрис
85'
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Шретер
Пас отдал
M. Haarup
77'
Замена
М. Угланд
️️️️
Л. Фернандес
Желтая карточка
М. Самуэльсен
76'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
72'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
М. Санде
72'
71'
Желтая карточка
Э. Тобиас Сандберг
66'
Желтая карточка
I. Mafi
64'
Замена
I. Mafi
️️️️
Т. Вихне
64'
Замена
Ф. Шретер
️️️️
Э. Бренден
ГОЛ! 2:0!
Н. Вальстад
Пас отдал
П. Теркильдсен
55'
54'
Желтая карточка
Э. Бренден
Желтая карточка
S. Reese
45'
42'
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
А. Содерлунд
17'
ГОЛ! 1:0!
Б. Нжие
Пас отдал
А. Ндур
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
1
Эгиль Селвик
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
4
Кристиан Новак
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Хаугесунд
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Йерв
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
2-3-1-5
21
5
2
Теркильдсен
27
Санде
20
Зафейрис
25
Ндур
16
Содерлунд
11
Вальстад
18
Кригард
10
Нжие
1
Селвик
3-5-1-1
1
2
Вихне
0
4
Новак
6
Норхейм
6
Вихманн
15
Бренден
17
10
Фернандес
58
Симсир
24
Кольскоген
10
Нжие
23
Педерсен
23
Педерсен
10
Нжие
20
Зафейрис
26
Кристенсен
26
Кристенсен
20
Зафейрис
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
27
Санде
34
Эскесен
34
Эскесен
27
Санде
2
Вихне
19
19
2
Вихне
10
Фернандес
18
Угланд
18
Угланд
10
Фернандес
15
Бренден
11
Шретер
11
Шретер
15
Бренден
Остались в запасе
Хаугесунд
Йерв
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Остались в запасе
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
Остались в запасе
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Хаугесунд - Йерв
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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