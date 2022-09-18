Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Йерв
Сарпсборг 08 - Йерв: обзор матча 18 сентября 2022
Сарпсборг 08
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
4 : 3
Завершен
Йерв
11'
А. Салетрос
24'
Т. Хайнц
69'
Т. Хайнц
73'
Т. Хайнц
5'
Э. Бренден
26'
А. Тьеррандсен-Скау
36'
Д. Хаканс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Йерв
82'
Желтая карточка
A. Tidiane Diallo
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
78'
ГОЛ! 4:3!
Т. Хайнц
73'
ГОЛ! 3:3!
Т. Хайнц
Пас отдал
M. Odegaard
69'
68'
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
У. Кольскоген
68'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
Д. Хаканс
65'
Замена
J. Cijntje
️️️️
А. Тьеррандсен-Скау
Замена
В. Торп
️️️️
С. Тибблинг
54'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
J. Thomassen
46'
46'
Замена
I. Mafi
️️️️
M. Haarup
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
46'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Вихне
36'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хаканс
Пас отдал
Л. Фернандес
26'
ГОЛ! 2:2!
А. Тьеррандсен-Скау
Пас отдал
Э. Бренден
ГОЛ! 2:1!
Т. Хайнц
Пас отдал
J. Thomassen
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Салетрос
Пас отдал
Э. Вихне
11'
Желтая карточка
Э. Вихне
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бренден
Пас отдал
H. Bredeli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Йерв
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
1-4-5
45
Хагельскьер
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
11
Тибблинг
20
Майгаард
32
Вихне
5
16
34
3-5-2
1
2
Вихне
0
22
6
Норхейм
37
Тьеррандсен-Скау
11
Хаканс
15
Бренден
10
Фернандес
21
24
Кольскоген
16
17
Солтведт
17
Солтведт
16
11
Тибблинг
29
Торп
29
Торп
11
Тибблинг
32
Вихне
7
7
32
Вихне
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
24
Кольскоген
5
Сандберг
5
Сандберг
24
Кольскоген
0
19
19
0
11
Хаканс
17
17
11
Хаканс
37
Тьеррандсен-Скау
7
7
37
Тьеррандсен-Скау
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Йерв
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сарпсборг 08 - Йерв
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Йерв
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+