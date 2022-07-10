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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Йерв
Русенборг - Йерв: обзор матча 10 июля 2022
Русенборг
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
3 : 2
Завершен
Йерв
20'
С. Роджерс
45+2'
С. Роджерс
62'
С. Роджерс
16'
Ф. Шретер
73'
У. Фуртадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Йерв
Замена
В. Хофф
️️️️
В. Йенсен
83'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Б. Фиабема
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
У. Фуртадо
71'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Э. Тобиас Сандберг
70'
Желтая карточка
У. Кольскоген
Желтая карточка
Т. Беркеейет
70'
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
Э. Тагсет
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Роджерс
Пас отдал
К. Хольс
62'
47'
Желтая карточка
Т. Вихне
46'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
М. Угланд
46'
Замена
У. Фуртадо
️️️️
D. Arrocha
ГОЛ! 2:1!
С. Роджерс
Пас отдал
О. Кристиан Саэтер
45'
+2
27'
Желтая карточка
М. Угланд
ГОЛ! 1:1!
С. Роджерс
Пас отдал
К. Хольс
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шретер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Йерв
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
5
Роджерс
4
Джампаоли
29
Рейтан
8
Беркеейет
55
Йенсен
77
Скарсем
20
Тагсет
18
Фиабема
90
Саэтер
19
Хольс
4-2-1-3
1
2
Вихне
5
Сандберг
0
3
6
Вихманн
6
Норхейм
58
Симсир
11
Шретер
24
Кольскоген
18
Угланд
20
Тагсет
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
20
Тагсет
55
Йенсен
15
Хофф
15
Хофф
55
Йенсен
18
Фиабема
5
Скьельбред
5
Скьельбред
18
Фиабема
18
Угланд
17
17
18
Угланд
3
7
Фуртадо
7
Фуртадо
3
5
Сандберг
20
Хустад
20
Хустад
5
Сандберг
Остались в запасе
Русенборг
Йерв
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Остались в запасе
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Статистика матча Русенборг - Йерв
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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