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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Сандефьорд
Йерв - Сандефьорд: обзор матча 16 июля 2022
Йерв
16.07.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 2
Завершен
Сандефьорд
51'
A. Tidiane Diallo
55'
L. Markmanrud
77'
К. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Сандефьорд
90'
+2
Желтая карточка
L. Markmanrud
90'
Замена
Y. Chaib
️️️️
М. Офкир
90'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Э. Тобиас Сандберг
81'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Ф. Шретер
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Янсен
Замена
I. Mafi
️️️️
M. Haarup
71'
Замена
У. Фуртадо
️️️️
A. Tidiane Diallo
69'
60'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
55'
ГОЛ! 1:1!
L. Markmanrud
ГОЛ! 1:0!
A. Tidiane Diallo
Пас отдал
Ф. Шретер
51'
45'
Замена
L. Markmanrud
️️️️
Х. Сингх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Йерв
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
10
Леандро Фернандес
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Сандефьорд
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
21
Fredrik Flo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4-3-1-2
1
3
5
Сандберг
0
2
Вихне
6
Вихманн
6
Норхейм
17
58
Симсир
24
Кольскоген
11
Шретер
3-2-1-2-2
1
Кето
2
Хаакенстад
25
Тайе
3
Смайлерс
19
Куртович
25
Нильссон
24
Сингх
15
Вега
11
Офкир
3
Янсен
9
Тветер
0
19
19
0
5
Сандберг
10
Фернандес
10
Фернандес
5
Сандберг
17
7
Фуртадо
7
Фуртадо
17
11
Шретер
20
Хустад
20
Хустад
11
Шретер
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
24
Сингх
3
3
24
Сингх
11
Офкир
11
11
11
Офкир
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Йерв
Сандефьорд
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
4
Кристиан Новак
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Остались в запасе
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Йерв - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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