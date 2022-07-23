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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Йерв
Буде-Глимт - Йерв: обзор матча 23 июля 2022
Буде-Глимт
23.07.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
5 : 0
Завершен
Йерв
13'
В. Бонифаци
39'
А. Пеллегрино
42'
У. Салтнес
45+2'
А. Пеллегрино (П)
48'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Йерв
Желтая карточка
Н. Хайкин
83'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
У. Ветлесен
80'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
И. Амундсен
73'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Э. Хаген
63'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
А. Пеллегрино
63'
60'
Замена
I. Mafi
️️️️
M. Haarup
60'
Замена
М. Угланд
️️️️
Л. Фернандес
59'
Замена
D. Arrocha
️️️️
Й. Норхейм
52'
Желтая карточка
Й. Норхейм
ГОЛ! 5:0!
А. Пеллегрино
48'
46'
Замена
Э. Хустад
️️️️
А. Симсир
Замена
С. Квиле
️️️️
Б. Вембангомо
46'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Пеллегрино
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
У. Салтнес
Пас отдал
Б. Вембангомо
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
39'
29'
Желтая карточка
У. Фуртадо
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
У. Ветлесен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
10
Леандро Фернандес
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Йерв
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
3-3-2-2
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Вембангомо
14
Салтнес
18
Хаген
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Бонифаци
38
Амундсен
3-4-2-1
1
2
Вихне
0
5
Сандберг
17
6
Вихманн
6
Норхейм
10
Фернандес
7
Фуртадо
58
Симсир
24
Кольскоген
5
Вембангомо
17
Квиле
17
Квиле
5
Вембангомо
18
Хаген
16
Конрадсен
16
Конрадсен
18
Хаген
10
Ветлесен
20
Сьоволд
20
Сьоволд
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
11
Эспейор
11
Эспейор
90
Пеллегрино
38
Амундсен
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
38
Амундсен
6
Норхейм
3
3
6
Норхейм
0
19
19
0
10
Фернандес
18
Угланд
18
Угланд
10
Фернандес
58
Симсир
20
Хустад
20
Хустад
58
Симсир
Остались в запасе
Буде-Глимт
Йерв
45
Маркус Андерсен
ВР
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Буде-Глимт - Йерв
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
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