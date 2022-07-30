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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Волеренга
Йерв - Волеренга: обзор матча 30 июля 2022
Йерв
30.07.2022, суббота, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 5
Завершен
Волеренга
27'
М. Угланд
71'
А. Симсир
9'
J. Nation
34'
А. Лаюни (П)
39'
Х. Бьордал (П)
58'
М. Вихманн (АГ)
90+4'
Я. Энг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Волеренга
Желтая карточка
А. Симсир
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
О. Хольм
90'
+4
ГОЛ! 2:5!
Я. Энг
Пас отдал
Т. Кристенсен
86'
Замена
Я. Энг
️️️️
О. Сахрауи
Желтая карточка
У. Фуртадо
75'
74'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
А. Лаюни
74'
Замена
С. Джатта
️️️️
Х. Удаль
Замена
У. Фуртадо
️️️️
Л. Фернандес
73'
ГОЛ! 2:4!
А. Симсир
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Йенсен
Замена
I. Mafi
️️️️
M. Haarup
65'
Замена
D. Arrocha
️️️️
Й. Норхейм
65'
Замена
А. Симсир
️️️️
М. Угланд
61'
Замена
Ф. Шретер
️️️️
Э. Хустад
61'
59'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
В. Хеденстад
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
М. Вихманн
Желтая карточка
Э. Хустад
39'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Бьордал
Желтая карточка
Й. Норхейм
38'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Лаюни
29'
Желтая карточка
Х. Бьордал
ГОЛ! 1:1!
М. Угланд
27'
9'
ГОЛ! 0:1!
J. Nation
Пас отдал
Ф. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
10
Леандро Фернандес
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
АП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Йерв
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Волеренга
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
3-4-3
1
5
Сандберг
0
2
Вихне
10
Фернандес
6
Вихманн
17
6
Норхейм
24
Кольскоген
18
Угланд
20
Хустад
3-2-5
6
Хеденстад
35
Жута
24
Странд
16
Бьордал
11
Сахрауи
26
Сьеэн
14
Лаюни
15
Хольм
9
Йенсен
4
6
Норхейм
3
3
6
Норхейм
0
19
19
0
18
Угланд
58
Симсир
58
Симсир
18
Угланд
10
Фернандес
7
Фуртадо
7
Фуртадо
10
Фернандес
20
Хустад
11
Шретер
11
Шретер
20
Хустад
6
Хеденстад
10
Кристенсен
10
Кристенсен
6
Хеденстад
19
Удаль
20
Джатта
20
Джатта
19
Удаль
11
Сахрауи
17
Энг
17
Энг
11
Сахрауи
14
Лаюни
23
Риснаэс
23
Риснаэс
14
Лаюни
Остались в запасе
Йерв
Волеренга
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Йерв - Волеренга
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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Йерв
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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