Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
7
9
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
25
3
2
71
25
46
78
30
18
6
6
86
41
45
60
30
16
8
6
69
44
25
56
30
16
5
9
49
34
15
53
30
13
6
11
43
45
-2
45
30
13
5
12
52
49
3
44
30
10
13
7
46
49
-3
43
30
12
5
13
57
54
3
41
30
10
9
11
32
45
-13
39
30
10
8
12
42
46
-4
38
30
9
8
13
48
54
-6
35
30
9
6
15
44
55
-11
33
30
6
13
11
33
43
-10
31
30
6
6
18
42
68
-26
24
30
5
8
17
37
60
-23
23
30
5
5
20
30
69
-39
20
Команда
2
6
7
8
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
38
15
23
38
15
12
1
2
39
13
26
37
15
8
6
1
47
20
27
30
15
9
2
4
31
21
10
29
15
9
2
4
24
13
11
29
15
8
5
2
29
23
6
29
15
8
1
6
26
22
4
25
15
6
5
4
17
17
0
23
15
7
2
6
32
25
7
23
15
6
4
5
24
22
2
22
15
6
3
6
27
24
3
21
15
5
5
5
21
19
2
20
15
4
6
5
17
17
0
18
15
4
5
6
27
29
-2
17
15
4
2
9
15
29
-14
14
15
1
6
8
23
35
-12
9
Команда
1
4
7
9
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
2
0
32
12
20
41
15
10
0
5
39
21
18
30
15
7
3
5
25
21
4
24
15
5
5
5
17
23
-6
20
15
6
2
7
30
30
0
20
15
4
6
5
31
29
2
18
15
4
4
7
15
28
-13
16
15
4
4
7
18
24
-6
16
15
4
3
8
27
35
-8
15
15
4
3
8
21
28
-7
15
15
5
0
10
19
33
-14
15
15
2
8
5
17
26
-9
14
15
2
7
6
16
26
-10
13
15
2
4
9
12
30
-18
10
15
1
3
11
15
40
-25
6
15
1
3
11
10
31
-21
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире