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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Одд
Йерв - Одд: обзор матча 22 мая 2022
Йерв
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
0 : 1
Завершен
Одд
70'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Одд
88'
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
М. Евтович
88'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Ингебригтсен
Замена
К. Новак
️️️️
М. Вихманн
88'
80'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
A. Stensrud
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
D. Arrocha
75'
Замена
М. Угланд
️️️️
А. Симсир
74'
Желтая карточка
У. Фуртадо
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Евтович
Пас отдал
Д. Баккей
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
R. Antwi
65'
27'
Желтая карточка
К. Валлем
Желтая карточка
Э. Бренден
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
77
Rodney Antwi
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Одд
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Йерв
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
3-3-2-2
1
3
0
2
Вихне
6
Норхейм
6
Вихманн
15
Бренден
58
Симсир
7
Фуртадо
24
Кольскоген
77
1-1-1-5
4
Бьортуфт
26
Соренсен
19
Ингебригтсен
3
Баккей
9
16
Китолано
28
Овусу
6
Валлем
77
5
Сандберг
5
Сандберг
77
6
Вихманн
4
Новак
4
Новак
6
Вихманн
3
17
17
3
58
Симсир
18
Угланд
18
Угланд
58
Симсир
19
Ингебригтсен
18
Аас
18
Аас
19
Ингебригтсен
26
Евтович
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
26
Евтович
9
9
Лауритсен
9
Лауритсен
9
Остались в запасе
Йерв
Одд
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Йерв - Одд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
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2016.01.27 23:10
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