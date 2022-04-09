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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Йерв
Лиллестрем - Йерв: обзор матча 09 апреля 2022
Лиллестрем
09.04.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
4 : 0
Завершен
Йерв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
77
Rodney Antwi
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
2-5
23
Осен
4
Кнудсен
18
Мэттью
5
Огбу
20
Драгснес
2
Рангер
2
3-3-1-3
1
2
Вихне
0
3
6
Вихманн
15
Бренден
6
Норхейм
7
Фуртадо
20
Хустад
24
Кольскоген
77
Остались в запасе
Лиллестрем
Йерв
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Остались в запасе
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Лиллестрем - Йерв
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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