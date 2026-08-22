Матч 2 тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом» пройдет 23 августа 2026 года на стадионе «Метрополитано». Хозяева уверенно стартовали, обыграв «Малагу» (2:0), и с тремя очками располагаются на третьем месте. Гости начали с ничьей против «Расинга» (2:2) и пока имеют лишь одно очко. При этом «Атлетико» традиционно силeн в матчах с «Вильярреалом» – он не проигрывает в шести из восьми последних встреч, а дома одержал три победы подряд. Сможет ли «Вильярреал» прервать неудачную серию на «Метрополитано» и увезти очки, или хозяева продолжат своe доминирование над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Атлетико» подходит к игре в отличной форме. Команда выиграла три последних домашних матча, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Вильярреалом» мадридцы забивают в семи последних матчах и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. В стартовом туре «Атлетико» уверенно переиграл «Малагу» (2:0), подтвердив свою готовность к борьбе за высокие места. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. Это даeт «Вильярреалу» шанс на гол, который «желтая субмарина» регулярно использует в очных встречах – они забивают в девяти из одиннадцати последних матчей против «Атлетико». Тем не менее домашняя поддержка и класс хозяев должны помочь им доминировать.

«Вильярреал» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – солидный показатель. В очных встречах с «Атлетико» гости также забивают в девяти из одиннадцати последних матчей, что делает их опасными даже на выезде. Однако оборона «Вильярреала» вызывает серьезные опасения: они пропускают в 19 из 21 последнего матча, а в среднем за пять игр пропускают 1,40 мяча. В стартовом туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Расингом» (2:2), пропустив два гола. В предсезонных матчах гости чередовали победы с поражениями, но их стабильность в защите оставляет желать лучшего. Против мощной атаки «Атлетико» на выезде это может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: «Атлетико» имеет преимущество домашнего поля, лучшую очную статистику и более надeжную игру в атаке. «Вильярреал» опасен и обязательно забьeт, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Мадриде. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Атлетико» имеет небольшой перевес: 17 побед против 15 у «Вильярреала», ещe 16 матчей завершились вничью. Однако на «Метрополитано» хозяева выглядят увереннее: они выиграли три последних домашних матча у «Вильярреала» и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. Текущая форма «Атлетико» подкреплена победой в стартовом туре, тогда как «Вильярреал» нестабилен в обороне и пропускает в каждом матче. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико» в основное время. Домашняя форма, стабильная атака и преимущество в очных встречах делают мадридцев фаворитами. «Вильярреал» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки на «Метрополитано». Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Вильярреалом» состоится 23 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».