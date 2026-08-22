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«Атлетико» – «Вильярреал»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

22 августа 2026 9:29
Атлетико - Вильярреал
23 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Атлетико»
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Матч 2 тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом» пройдет 23 августа 2026 года на стадионе «Метрополитано». Хозяева уверенно стартовали, обыграв «Малагу» (2:0), и с тремя очками располагаются на третьем месте. Гости начали с ничьей против «Расинга» (2:2) и пока имеют лишь одно очко. При этом «Атлетико» традиционно силeн в матчах с «Вильярреалом» – он не проигрывает в шести из восьми последних встреч, а дома одержал три победы подряд. Сможет ли «Вильярреал» прервать неудачную серию на «Метрополитано» и увезти очки, или хозяева продолжат своe доминирование над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Атлетико» подходит к игре в отличной форме. Команда выиграла три последних домашних матча, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Вильярреалом» мадридцы забивают в семи последних матчах и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. В стартовом туре «Атлетико» уверенно переиграл «Малагу» (2:0), подтвердив свою готовность к борьбе за высокие места. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. Это даeт «Вильярреалу» шанс на гол, который «желтая субмарина» регулярно использует в очных встречах – они забивают в девяти из одиннадцати последних матчей против «Атлетико». Тем не менее домашняя поддержка и класс хозяев должны помочь им доминировать.

«Вильярреал» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – солидный показатель. В очных встречах с «Атлетико» гости также забивают в девяти из одиннадцати последних матчей, что делает их опасными даже на выезде. Однако оборона «Вильярреала» вызывает серьезные опасения: они пропускают в 19 из 21 последнего матча, а в среднем за пять игр пропускают 1,40 мяча. В стартовом туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Расингом» (2:2), пропустив два гола. В предсезонных матчах гости чередовали победы с поражениями, но их стабильность в защите оставляет желать лучшего. Против мощной атаки «Атлетико» на выезде это может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: «Атлетико» имеет преимущество домашнего поля, лучшую очную статистику и более надeжную игру в атаке. «Вильярреал» опасен и обязательно забьeт, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в Мадриде. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Атлетико» имеет небольшой перевес: 17 побед против 15 у «Вильярреала», ещe 16 матчей завершились вничью. Однако на «Метрополитано» хозяева выглядят увереннее: они выиграли три последних домашних матча у «Вильярреала» и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. Текущая форма «Атлетико» подкреплена победой в стартовом туре, тогда как «Вильярреал» нестабилен в обороне и пропускает в каждом матче. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 12 (32%)
Ничьих - 13 (35%)
Побед - 12 (32%)
51
Забитых мячей
52
1.38
В среднем за матч
1.41
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 4
04.11.2007
Вильярреал
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
4 : 4
26.10.2008
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2 : 0
13.09.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1 : 1
25.01.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
2 : 2
19.08.2024
Атлетико
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
01.04.2024
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3 : 1
12.11.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
2 : 2
04.06.2023
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0 : 2
21.08.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 2
09.01.2022
Атлетико
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
2 : 2
29.08.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0 : 2
28.02.2021
Атлетико
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 0
03.10.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
3 : 1
23.02.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2019
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2 : 0
24.02.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 1
20.10.2018
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
2 : 1
18.03.2018
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 1
28.10.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0 : 1
25.04.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
3 : 0
12.12.2016
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
0 : 0
21.02.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
1 : 0
26.09.2015
Атлетико
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
0 : 1
29.04.2015
Атлетико
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
0 : 1
14.12.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
1 : 0
05.04.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 1
10.11.2013
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
0 : 1
13.05.2012
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
3 : 0
15.01.2012
Вильярреал
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3 : 1
05.03.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
24.10.2010
Атлетико
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
17.04.2010
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 2
13.12.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3 : 2
15.03.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
4 : 4
26.10.2008
Атлетико
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
3 : 0
29.03.2008
Атлетико
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 4
04.11.2007
Вильярреал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
6
Коке
(К) ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Арнау Ортис
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
46
Jorge Castillo
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Вильярреал
25
Петер Гулачи
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
16
Carlos Macia
ЦП
30
Cheikh Tidiane Thiam
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
27
Nizar El Jmili
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Облак
22
Гримальдо
24
Ле Норман
17
Ганцко
18
Пубиль
23
Юльманн
6
Коке
4
Мендоса
20
Симеоне
7
Кан Ин
11
Лукман
2-3-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
12
Вейга
18
Гуйе
20
Ромеро
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Перес
19
Пепе
4
Мендоса
10
Баэна
10
Баэна
4
Мендоса
6
Коке
14
Льоренте
14
Льоренте
6
Коке
7
Кан Ин
8
Барриос
8
Барриос
7
Кан Ин
18
Пубиль
19
Альварес
19
Альварес
18
Пубиль
11
Лукман
20
Хименес
20
Хименес
11
Лукман
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
10
Молейро
7
Морено
7
Морено
10
Молейро
19
Пепе
16
16
19
Пепе
9
Микаутадзе
11
Акомах
11
Акомах
9
Микаутадзе
14
Комесанья
21
Олувасейи
21
Олувасейи
14
Комесанья
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
77
Карлос Мартин
ЦФ
1
Хуан Муссо
ВР
30
Дани Мартинес
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
46
Jorge Castillo
ЦП
16
Арнау Ортис
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Петер Гулачи
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
30
Cheikh Tidiane Thiam
ЦП
27
Nizar El Jmili
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
77
Карлос Мартин
ЦФ
1
Хуан Муссо
ВР
30
Дани Мартинес
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
46
Jorge Castillo
ЦП
16
Арнау Ортис
ЛВ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
30
Cheikh Tidiane Thiam
ЦП
27
Nizar El Jmili
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетико
Точно не сыграют
Александр Серлот
ЦФ
Тома Лемар
АП
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Обед Варгас
ЦП
Вильярреал
Точно не сыграют
Alassane Diatta
ЦП
Вилли Камбвала
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико» в основное время. Домашняя форма, стабильная атака и преимущество в очных встречах делают мадридцев фаворитами. «Вильярреал» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки на «Метрополитано». Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Вильярреалом» состоится 23 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Атлетико»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Вильярреал Атлетико
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