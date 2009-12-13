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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 13 декабря 2009
Атлетико
13.12.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
37'
Симау
49'
Д. Фустер
90+1'
Х. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
+1
ГОЛ! 1:2!
Х. Льоренте
Пас отдал
Д. Эскудеро
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Антонио Рейес
Травма
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
С. Эгурен
️️️️
Бруно
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 1:1!
Д. Фустер
Пас отдал
Х. Капдевила
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 1:0!
Симау
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
30
Томаш Уйфалуши
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
11
Макси Родригес
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
АП
19
Давид Фустер
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-2-3-1
1
Асенхо
30
Уйфалуши
21
Переа
5
Хуанито
20
Валера
12
Ассунсао
14
Хурадо
20
Симау
11
Родригес
19
Рейес
10
Форлан
4-2-3-1
13
Лопес
18
Вента
5
Маркано
2
Годин
6
Капдевила
21
Бруно
19
Сенна
19
Фустер
8
Кани
8
Касорла
25
Росси
19
Рейес
4
Камачо
4
Камачо
19
Рейес
11
Родригес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
11
Родригес
8
Касорла
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Касорла
21
Бруно
9
Эгурен
9
Эгурен
21
Бруно
25
Росси
12
Льоренте
12
Льоренте
25
Росси
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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