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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 17 апреля 2010
Вильярреал
17.04.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
22'
Д. Годин
44'
Д. Росси
64'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
И. Бальде
️️️️
Симау
Замена
Х. Вента
️️️️
Нилмар
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Д. Форлан
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Замена
Р. Пирес
️️️️
Кани
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Х. Валера
️️️️
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
Пас отдал
А. Ибагаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЛФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Нилмар
РФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Робер Пирес
ЛП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Давид Фустер
АП
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
4-3-3
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
37
Мусаккио
6
Лопес
8
Кани
21
Бруно
7
Ибагаса
25
Росси
12
Льоренте
7
Нилмар
4-2-3-1
43
Де Хеа
21
Переа
30
Уйфалуши
18
Домингес
3
Лопес
12
Ассунсао
5
Тиагу
19
Рейес
14
Хурадо
20
Симау
10
Агуэро
7
Нилмар
18
Вента
18
Вента
7
Нилмар
8
Кани
8
Пирес
8
Пирес
8
Кани
12
Льоренте
8
Касорла
8
Касорла
12
Льоренте
18
Домингес
20
Валера
20
Валера
18
Домингес
20
Симау
6
Бальде
6
Бальде
20
Симау
5
Тиагу
10
Форлан
10
Форлан
5
Тиагу
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Давид Фустер
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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