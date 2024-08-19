Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 19 августа 2024
Вильярреал
19.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
18'
А. Данжума
37'
Коке (АГ)
20'
М. Льоренте
45+5'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Атлетико
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Парехо
90'
+2
81'
Желтая карточка
С. Лино
Замена
А. Перес
️️️️
А. Данжума
79'
78'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Гризманн
Замена
И. Акомах
️️️️
Й. Пино
71'
Замена
П. Гуйе
️️️️
А. Баэна
71'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Морено
71'
64'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Коке
54'
Замена
Н. Молина
️️️️
Рейнилду
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Серлот
46'
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Витсель
45'
+5
ГОЛ! 2:2!
А. Серлот
Пас отдал
П. Барриос
43'
Желтая карточка
П. Барриос
40'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Коке
37'
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Льоренте
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Конде
18'
Желтая карточка
Й. Пино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-2-3-1
13
Конде
23
Кардона
3
Байи
39
Альбиоль
2
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
7
Данжума
10
Баэна
10
Пино
7
Морено
3-4-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
17
Рейнилду
6
Коке
8
Барриос
28
Витсель
14
Льоренте
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
11
Акомах
11
Акомах
10
Пино
7
Данжума
22
Перес
22
Перес
7
Данжума
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
28
Витсель
20
Хименес
20
Хименес
28
Витсель
17
Рейнилду
20
Молина
20
Молина
17
Рейнилду
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
7
Гризманн
19
Альварес
19
Альварес
7
Гризманн
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
2
Количество передач
477
590
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.03
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Атлетико
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 19:20
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+