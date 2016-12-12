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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 12 декабря 2016
Вильярреал
12.12.2016, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
28'
М. Тригерос
38'
Джонатан
90+3'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
ГОЛ! 3:0!
Р. Сориано
Пас отдал
А. Н'Диайе
90'
+3
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
М. Тригерос
90'
+2
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
90'
Желтая карточка
А. Гонсалес
85'
85'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
Родри
️️️️
Пато
79'
67'
Желтая карточка
Габи
65'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
Джонатан
45'
+2
45'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Н. Сансоне
42'
41'
Замена
М. Анхель Мойя
️️️️
Я. Облак
ГОЛ! 2:0!
Джонатан
38'
30'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 1:0!
М. Тригерос
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
27
Гонсалес
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
11
Сансоне
12
Пато
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
21
Эрнандес
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
12
Пато
16
Родри
16
Родри
12
Пато
14
Тригерос
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
14
Тригерос
13
Облак
13
Мойя
13
Мойя
13
Облак
5
Тиагу
8
Ньигес
8
Ньигес
5
Тиагу
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Остались в запасе
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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