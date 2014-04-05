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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 05 апреля 2014
Атлетико
05.04.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
14'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
82'
Замена
М. Гомес
️️️️
Кани
Желтая карточка
М. Суарес
80'
Замена
Х. Соса
️️️️
Диего
70'
Желтая карточка
Р. Гарсия
69'
69'
Замена
Х. Перейра
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
Коке
67'
64'
Замена
Х. Акино
️️️️
Х. Роман
Замена
Адриан
️️️️
Д. Вилья
61'
Замена
Тиагу
️️️️
К. Родригес
57'
42'
Желтая карточка
Г. Паулиста
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Коке
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
23
Алдервейрелд
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
7
Родригес
6
Коке
10
Диего
14
Гарсия
7
Вилья
4-4-2
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
2
Пантич
5
Йокич
8
Кани
14
Тригерос
17
Пина
21
Бруно
19
Хоан Роман
24
Пербе
10
Диего
7
Соса
7
Соса
10
Диего
7
Родригес
5
Тиагу
5
Тиагу
7
Родригес
7
Вилья
20
Адриан
20
Адриан
7
Вилья
8
Кани
16
Гомес
16
Гомес
8
Кани
19
Хоан Роман
20
Акино
20
Акино
19
Хоан Роман
14
Тригерос
9
Перейра
9
Перейра
14
Тригерос
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
Остались в запасе
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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