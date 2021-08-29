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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 29 августа 2021
Атлетико
29.08.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
56'
Л. Суарес
90+4'
А. Манди (АГ)
52'
М. Тригерос
74'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Манди
90'
+4
Замена
Р. Лоди
️️️️
Х. Хименес
88'
85'
Желтая карточка
Х. Рульи
Желтая карточка
Р. Де Пауль
85'
80'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Й. Пино
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Эрмосо
80'
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Лемар
80'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Данжума
Пас отдал
Й. Пино
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Я. Карраско
70'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Л. Суарес
70'
63'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
63'
Замена
А. Данжума
️️️️
П. Эступиньян
63'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Б. Диа
61'
Желтая карточка
Ж. Морено
Желтая карточка
Л. Суарес
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Корреа
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Тригерос
Пас отдал
Й. Пино
Желтая карточка
Т. Лемар
45'
Желтая карточка
А. Корреа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
6
Коке
14
Льоренте
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
3-3-1-1-2
28
Рульи
2
Манди
39
Альбиоль
8
Фойт
2
Эступиньян
6
Капу
5
Морено
14
Тригерос
10
Пино
22
Диа
7
Морено
20
Хименес
6
Лоди
6
Лоди
20
Хименес
9
Суарес
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Суарес
10
Карраско
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Карраско
22
Эрмосо
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
22
Эрмосо
18
Лемар
10
Кунья
10
Кунья
18
Лемар
2
Эступиньян
7
Данжума
7
Данжума
2
Эступиньян
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
10
Пино
2
Гаспар
2
Гаспар
10
Пино
22
Диа
13
Коклен
13
Коклен
22
Диа
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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