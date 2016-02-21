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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 21 февраля 2016
Атлетико
21.02.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
82'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
Замена
М. Краневиттер
️️️️
С. Ньигес
81'
77'
Желтая карточка
Э. Байи
Желтая карточка
Ф. Луис
73'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Корреа
69'
Желтая карточка
Габи
69'
68'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Кастильехо
64'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гризманн
62'
62'
Желтая карточка
С. Кастильехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
34
Самуэль Вилья
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
9
Торрес
7
Гризманн
3-2-2-1-2
23
Ареоля
3
Байи
23
Бонера
4
Руис
2
Гаспар
2
Рукавина
17
Пина
21
Бруно
70
Кастильехо
9
Сольдадо
94
Бакамбу
8
Ньигес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
8
Ньигес
7
Гризманн
8
Торрес
8
Торрес
7
Гризманн
10
Корреа
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Корреа
70
Кастильехо
4
Суарес
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
34
Самуэль Вилья
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
34
Самуэль Вилья
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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