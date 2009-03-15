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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 15 марта 2009
Атлетико
15.03.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
53'
С. Агуэро
81'
Д. Форлан
83'
А. Лопес
21'
М. Фернандес
52'
Кани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
Желтая карточка
И. Камачо
+2
Замена
И. Камачо
️️️️
М. Родригес
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Лопес
Пас отдал
Симау
ГОЛ! 2:2!
Д. Форлан
Пас отдал
М. Родригес
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Симау
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Д. Хейтинга
Вторая желтая
Х. Вента
Замена
️️️️
Р. Пирес
Замена
Э. Банега
️️️️
П. Ассунсао
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Л. Переа
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Форлан
ГОЛ! 0:2!
Кани
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
М. Сенна
Замена
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Пас отдал
С. Касорла
Пенальти не реализован!
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Маркос Сенна
ОП
8
Кани
АП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
14
Матиас Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Нихат
ЦФ
4-4-2
1
Франко
3
Лопес
19
Ибаньес
21
Переа
5
Хейтинга
20
Симау
14
Гарсия
12
Ассунсао
11
Родригес
10
Форлан
10
Агуэро
4-1-2-1-2
13
Лопес
18
Вента
15
Фуэнтес
9
Эгурен
6
Капдевила
19
Сенна
8
Касорла
8
Пирес
8
Кани
14
Фернандес
25
Росси
11
Родригес
4
Камачо
4
Камачо
11
Родригес
12
Ассунсао
11
Банега
11
Банега
12
Ассунсао
5
Хейтинга
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
5
Хейтинга
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Себастьян Виера
ВР
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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