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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 23 февраля 2020
Атлетико
23.02.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
40'
А. Корреа
64'
Коке
74'
Ж. Феликс
16'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
Желтая карточка
Ж. Феликс
90'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Коке
74'
ГОЛ! 2:1!
Коке
Пас отдал
А. Корреа
64'
Желтая карточка
С. Ньигес
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Корреа
Пас отдал
Ш. Врсалько
40'
25'
Желтая карточка
Р. Пенья
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
24
Врсалько
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
7
Витоло
10
Корреа
21
Мората
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
14
Торрес
39
Альбиоль
5
Морено
8
Касорла
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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