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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 21 августа 2022
Атлетико
21.08.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
73'
Й. Пино
90+8'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Вильярреал
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Педраса
90'
+7
Желтая карточка
А. Баэна
90'
+7
Желтая карточка
Д. Парехо
Красная карточка
Н. Молина
90'
+6
Желтая карточка
Х. Хименес
90'
+5
84'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Джексон
76'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
Замена
Х. Хименес
️️️️
С. Савич
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
Й. Пино
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
70'
69'
Замена
А. Баэна
️️️️
Д. Ло Чельсо
69'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Т. Лемар
62'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Льоренте
62'
Желтая карточка
Ж. Феликс
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
14
Льоренте
10
Карраско
18
Лемар
79
Феликс
21
Мората
4-1-1-3-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
11
Джексон
20
Ло Чельсо
10
Пино
7
Морено
15
Савич
20
Хименес
20
Хименес
15
Савич
18
Лемар
7
Де Пауль
7
Де Пауль
18
Лемар
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
14
Льоренте
7
Гризманн
7
Гризманн
14
Льоренте
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
20
Ло Чельсо
10
Баэна
10
Баэна
20
Ло Чельсо
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
11
Джексон
25
Моралес
25
Моралес
11
Джексон
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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