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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 10 ноября 2013
Вильярреал
10.11.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
79'
Хуанфран (АГ)
2'
М. Гаспар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
82'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Ж. Пербе
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Хуанфран
79'
75'
Желтая карточка
Коке
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Х. Перейра
74'
Желтая карточка
Х. Коста
73'
62'
Замена
А. Туран
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Перес
61'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
60'
58'
Желтая карточка
Р. Гарсия
52'
Желтая карточка
Габи
20'
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Бруно
18'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
66
Арда Туран
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-3-3
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
3
Паулиста
2
Гаспар
17
Пина
21
Бруно
8
Кани
30
Перес
14
Уче
9
Перейра
4-3-3
1
Куртуа
20
Хуанфран
23
Алдервейрелд
2
Инсуа
13
Миранда
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
7
Вилья
14
Гарсия
19
Коста
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
30
Перес
20
Акино
20
Акино
30
Перес
9
Перейра
24
Пербе
24
Пербе
9
Перейра
14
Гарсия
66
Туран
66
Туран
14
Гарсия
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
37
Яссин Буну
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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