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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 12 ноября 2023
Атлетико
12.11.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
45+1'
А. Витсель
80'
А. Гризманн
85'
С. Лино
20'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Вильярреал
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
А. Мората
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Лино
Пас отдал
П. Барриос
85'
83'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
А. Морено
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Льоренте
80'
77'
Желтая карточка
И. Акомах
74'
Замена
К. Ромеро
️️️️
А. Баэна
Замена
П. Барриос
️️️️
Н. Молина
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
65'
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Рикельме
65'
Замена
М. Льоренте
️️️️
С. Ньигес
46'
46'
Замена
И. Акомах
️️️️
Й. Пино
45'
+2
Желтая карточка
Э. Капу
ГОЛ! 1:1!
А. Витсель
Пас отдал
А. Гризманн
45'
+1
36'
Замена
Р. Террац
️️️️
А. Серлот
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
8
Ньигес
7
Де Пауль
17
Рикельме
21
Мората
7
Гризманн
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
2
Альтимира
39
Альбиоль
4
Куэнка
5
Морено
6
Капу
10
Парехо
10
Пино
10
Баэна
7
Морено
9
Серлот
21
Мората
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
21
Мората
8
Ньигес
14
Льоренте
14
Льоренте
8
Ньигес
20
Молина
8
Барриос
8
Барриос
20
Молина
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
10
Баэна
20
Ромеро
20
Ромеро
10
Баэна
9
Серлот
11
Террац
11
Террац
9
Серлот
5
Морено
22
Бреретон
22
Бреретон
5
Морено
10
Пино
11
Акомах
11
Акомах
10
Пино
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Франсиско Хосе Эрнандес-Маэсо
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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