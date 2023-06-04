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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 04 июня 2023
Вильярреал
04.06.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
9'
Н. Джексон
90+3'
Х. Паскуаль
18'
А. Корреа
56'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Атлетико
ГОЛ! 2:2!
Х. Паскуаль
90'
+3
85'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
85'
Замена
А. Гомис
️️️️
И. Грбич
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
А. Морено
85'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Манди
85'
84'
Замена
А. Мората
️️️️
С. Регилон
76'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
А. Баэна
75'
71'
Красная карточка
А. Витсель
69'
Желтая карточка
П. Барриос
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Тригерос
66'
Замена
А. Баэна
️️️️
С. Чуквуэзе
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
Х. Куэнка
️️️️
К. Фемения
46'
Желтая карточка
Э. Капу
40'
Желтая карточка
А. Морено
36'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-3
1
Йоргенсен
5
Морено
2
Манди
14
Торрес
17
Фемения
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Пино
11
Джексон
4-4-1-1
13
Грбич
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
3
Регилон
8
Барриос
8
Ньигес
28
Витсель
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
14
Тригерос
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
14
Тригерос
2
Манди
22
Мохика
22
Мохика
2
Манди
17
Фемения
4
Куэнка
4
Куэнка
17
Фемения
21
Чуквуэзе
10
Баэна
10
Баэна
21
Чуквуэзе
5
Морено
10
Паскуаль
10
Паскуаль
5
Морено
13
Грбич
31
Гомис
31
Гомис
13
Грбич
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
3
Регилон
21
Мората
21
Мората
3
Регилон
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
25
Пепе Рейна
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko
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