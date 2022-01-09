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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 09 января 2022
Вильярреал
09.01.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
29'
П. Торрес
58'
А. Морено
10'
А. Корреа
68'
Ж. Кондогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Атлетико
90'
+2
Вторая желтая
Ж. Кондогбиа
Замена
Н. Джексон
️️️️
П. Эступиньян
86'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Капу
80'
Замена
️️️️
А. Морено
74'
Замена
А. Педраса
️️️️
М. Тригерос
74'
71'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
68'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Кондогбиа
63'
Замена
Коке
️️️️
М. Кунья
63'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Р. Лоди
62'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ! 2:1!
А. Морено
Пас отдал
Ж. Морено
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Торрес
29'
Пенальти не реализован!
Ж. Морено
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Ланчи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-2-1-1
28
Рульи
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
5
Морено
6
Капу
2
Эступиньян
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
7
Морено
3-3-3-1
13
Облак
18
Фелипе
22
Эрмосо
6
Лоди
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
14
Льоренте
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
10
Кунья
14
Тригерос
23
Педраса
23
Педраса
14
Тригерос
6
Капу
10
Иборра
10
Иборра
6
Капу
2
Эступиньян
11
Джексон
11
Джексон
2
Эступиньян
6
Лоди
24
Врсалько
24
Врсалько
6
Лоди
10
Кунья
6
Коке
6
Коке
10
Кунья
7
Де Пауль
79
Феликс
79
Феликс
7
Де Пауль
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Бенжамин Леком
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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